Detecteren en verminderen van het schimmelgif aflatoxine in de voedselketen

Aflatoxine is een schimmelgif met een enorm effect op de gezondheid van mens en dier, de landbouw en de handel. VU-promovendus Paul Alex Wacoo ontwikkelde een detectieapparaat met lokaal beschikbare en goedkope materialen voor het ter plaatse detecteren van aflatoxine. Bacteriële fermentatie blijkt een effectief middel om gedetecteerde aflatoxines te ontsmetten.

Aflatoxines ontsmetten

Het ontwikkelde handapparaat kan worden gebruikt voor het detecteren van aflatoxines ter plaatse, waardoor zowel handelaren als boeren meer bewust worden gemaakt van de aanwezigheid hiervan. Wacoo: “Daarnaast tonen resultaten in dit proefschrift aan dat bacteriële fermentatie niet alleen een manier is om voedsel te verrijken en verduurzamen, door bijvoorbeeld een langere houdbaarheid, maar ook kan dienen om besmettingen met aflatoxine te verminderen.” Het gefermenteerde product vermindert ziekte die ontstaat vanwege de inname van aflatoxine bij mensen en bevordert een snelle uitscheiding van aflatoxines uit hun lichaam.

Ernstige gezondheidseffecten

Het effect van blootstelling aan aflatoxine is vooral merkbaar in Afrikaanse landen vanwege slechte opslagfaciliteiten en onjuiste behandelingsmethoden na de oogst. Het schimmelgif is te vinden in veel verschillende voedingsmiddelen, waaronder in graangewassen zoals rijst en mais, sojabonen en noten. De ernstige gezondheidseffecten die gepaard gaan met het eten van voedsel dat met aflatoxine is besmet, zijn onder meer leverkanker, een verzwakt immuunsysteem en groeiachterstand. .In meer dan 70% van sommige gewassen in Zuid-Oost Azie en sub-Saharan Africa (waaronder pinda’s en mais) is de aflatoxine contaminatie erg hoog.

Belemmeringen voor aflatoxineverlaging

Hoge analysekosten (meer dan 30 dollar per monster) en moeilijke analysetechnieken die alleen in grote voedsellaboratoria voorkomen, vormen momenteel een grote belemmering voor aflatoxineverlaging. Omdat de gifstoffen kleur- en smaakloos zijn, kan het moeilijk te identificeren zijn. Het nieuw ontwikkelde handheld detectieapparaat met lokaal beschikbare en goedkope materialen biedt mogelijk een oplossing hiervoor.

02-11-2020

Tijd 13.45

Detection and reduction of aflatoxin in the food chain

P.A. Wacoo

prof.dr.ir. R. Kort, dr. W.F.H. Sybesma

