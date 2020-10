Interdisciplinaire zorg mogelijk met innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg

Nieuwe, speciaal gebouwde scanner en mobiele computers geven zorgverleners meer tijd en ondersteunen hun doel

Zebra Technologies onlangs nieuwe gezondheidszorgoplossingen aan die zijn ontworpen om positieve patiëntidentificatie mogelijk te maken, de operationele efficiëntie te verhogen en verbeterde patiëntenzorg te bieden. De nieuwe, speciaal gebouwde scanner uit de CS60-HC-serie en de mobiele computers TC21-HC en TC26-HC bevestigen de voortdurende inzet van Zebra om te voorzien in de behoeften van ziekenhuizen en geïntegreerde bezorgsystemen, met als doel de levering van zorg te verbeteren. Met een uniek convertible ontwerp en een behuizing die klaar is voor desinfectie en gebouwd is om agressieve infectiecontroleprocedures te weerstaan, past de CS60-HC-begeleidende scanner zich aan aan veranderende workflow-behoeften, waaronder met snoer, draadloos, handheld en handsfree. Deze veelzijdigheid vermindert het investeringsrisico, aangezien scanners gemakkelijk opnieuw kunnen worden ingezet voor een draadloze of bedrade toepassing wanneer de klinische behoeften veranderen. Bij gebruik als draadloze scanner ondersteunt de ultra draagbare en in zakformaat CS60-HC werkstromen voor verpleegsters, zoals positieve patiëntidentificatie en medicatietoediening.

Als scanner met snoer kan hij worden gebruikt in apotheken, laboratoriumstations of andere toepassingen in de gezondheidszorg, zoals medische hulpposten, toegang tot elektronische medische dossiers en verificatie en rapportage van monsters. De CS60-HC-begeleidende scanner bevat Zebra’s DataCapture DNA-suite van productiviteit, beheer, applicatieontwikkeling en zichtbaarheidstools, waaronder Blood Bag Parse +, waarmee onmiddellijk barcodegegevens worden vastgelegd en in één keer op bloedzakken worden gedrukt. De nieuwe TC21-HC en TC26-HC mobiele computers van Zebra verbeteren de communicatie en samenwerking en helpen tegelijkertijd de patiëntenzorg te verbeteren. De nieuwe mobiele computers zijn ook ideaal voor het verbinden van alternatieve zorgverleners en interdisciplinaire teams die patiëntenvervoer, faciliteiten- en materiaalbeheer, biomedische engineering en veiligheidsdiensten met elkaar en met clinici verzorgen. De TC21-HC en TC26-HC, met Android 10, bieden een vertrouwde gebruikersinterface. Ze zijn gemaakt met een behuizing die klaar is voor desinfectie – speciaal gebouwd voor zorgomgevingen – om ervoor te zorgen dat zorgverleners hun apparaten veilig en regelmatig kunnen desinfecteren om het risico van verspreiding van zorginfecties in hun instellingen te verminderen. Bovendien is de TC26-HC Zebra’s eerste Wide Area Network (WAN)-apparaat voor de gezondheidszorg met mobiele mogelijkheden, waardoor zowel klinische als niet-klinische teams verbonden kunnen blijven waar naadloze WiFi-dekking niet beschikbaar is, zoals grote campussen, thuiszorg en alternatieve zorgvoorzieningen. “De toenemende eisen van de patiënt zetten clinici ertoe aan om manieren te zoeken om de workflow-efficiëntie en communicatie op het zorgpunt te verbeteren met het oog op de veiligheid en het comfort van de patiënt,” aldus Casper Zweers, regiodirecteur Benelux bij Zebra Technologies. “Zebra’s nieuwe scan- en mobiliteitsoplossingen helpen zorgverleners hun clinici uit te rusten met de tools die ze nodig hebben om in real-time op de behoeften van de patiënt te reageren, terwijl ze de workarounds verminderen die zorgverleners afleiden van hun primaire doelen en vaak vermoeidheid en burn-out veroorzaken.”

De TC21-HC en TC26-HC mobiele computers bieden de krachtige gratis Mobility DNA-softwaresuite die vooraf is geladen en klaar voor gebruik is, waardoor het eenvoudiger wordt om apparaten in de handen van zowel clinici als IT te plaatsen, beveiligen, problemen op te lossen en te optimaliseren. De optionele Mobility DNA Enterprise-licentie ontgrendelt extra tools die de productiviteit van het personeel verder verhogen en het apparaat beheer vereenvoudigen.

De belangrijkste punten

Het nieuwe zorgaanbod van Zebra helpt de patiëntveiligheid te verbeteren door positieve patiëntidentificatie mogelijk te maken en de operationele efficiëntie te verbeteren, waardoor clinici meer tijd met patiënten kunnen doorbrengen om de hoogste kwaliteit van zorg te leveren.

De nieuwe CS60-HC-scanner heeft een uniek convertible-ontwerp ter ondersteuning van een verscheidenheid aan workflows, waaronder met snoer, draadloos, handheld en handsfree, en is ook uitgerust met een behuizing die klaar is voor desinfectie en bestand is tegen agressieve infectiecontrole procedures.

Zebra breidt zijn Android-gebaseerde mobiele computerportfolio uit met de speciaal gebouwde TC21-HC en TC26-HC, waardoor de patiëntenzorg en de niet-klinische samenwerking tussen medewerkers worden verbeterd.

Over Zebra