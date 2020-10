Speciale editie Last Man Standing: bijna 500 mensen staan door het hele land drie uur lang letterlijk stil bij jongeren met psychische problemen



Heel Nederland, 23 oktober 2020 – Het MIND-event Last Man Standing, dat dit jaar voor de vierde keer georganiseerd wordt en waar normaal gesproken honderden mensen gezamenlijk zes uur lang op palen in het water proberen te blijven staan, krijgt dit jaar een speciale @Home editie: Last Man Standing@Home.

Jongeren met psychische problemen

Dit jaar doen bijna 500 mensen mee door het hele land. Op een zelfgekozen object en op een zelfgekozen locatie proberen ze 3 uur lang te blijven staan, om aandacht te vragen voor jongeren met psychische problemen en om geld op te halen voor het werk van MIND. Het (digitaal uitgezonden) event vindt plaats op zaterdag 31 oktober vanaf 12:00 uur. De presentatie is in handen van Jurre Geluk, bekend van onder meer Spuiten & Slikken.

Veel deelnemers aan Last Man Standing hebben zelf te maken (gehad) met psychische problemen, of ze doen mee omdat ze een of meerdere mensen kennen die kampen met bijvoorbeeld depressie, een angststoornis of een eetstoornis. Diverse grotere groepen nemen (op gepaste afstand van elkaar) deel aan het event, zoals Stichting JIJ (eetstoornissen), Stichting Zebra Voorlichting (aandacht voor zelfbeschadiging), Stichting Zelfbeschadiging en Dalisay Recovery (praten over psychische problemen en zelfdoding). Ook is er een actie genaamd Last Man Riding, waarbij een aantal ruiters met elkaar gaat paardrijden om geld op te halen voor het werk van MIND.

Groot gevoel van saamhorigheid en steun

Uit de eerste drie edities van Last Man Standing bleek dat deelnemers een groot gevoel van saamhorigheid en steun ervaren tijdens het event. Een van de deelnemers schreef: “Meer en meer realiseer ik me dat we iedere keer met z’n allen laten zien dat geestelijke gezondheid geen zwakte is. Want we staan daar, met z’n allen, ontzettend sterk en dapper te zijn. We tonen uithoudingsvermogen en leiderschap over onszelf en voor anderen. Het plaatje van Last Man Standing is een prachtige metafoor voor hoe we om kunnen gaan met geestelijke gezondheid. Zelf, maar ook zeker de maatschappij. Hoe we verder kunnen kijken dan de ziekte en kunnen zien dat er kracht, positiviteit, steun en liefde is”.

Tijdens de eerste drie edities van Last Man Standing hield meer dan helft van de deelnemers het vol om zes uur lang op een paal te blijven staan. Helaas kunnen mensen dit jaar vanwege corona niet allemaal bij elkaar staan, maar het enthousiasme is er niet minder om. Met een digitale verbinding, veel interviews met deelnemers, persoonlijke verhalen en muziek van onder meer Laura van Kaam, Bizzey, Tabitha, Sylvia Aimee en Jesse Laport (gedichten), probeert MIND het saamhorigheidsgevoel van de vorige edities vast te houden. Last Man Standing is overigens geen wedstrijd, iedere deelnemer draagt op zijn of haar manier een steentje bij.

Voorkómen van ernstige psychische aandoeningen

MIND vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor psychische problemen bij jongeren en hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. 75% van de psychische problemen begint namelijk voor het 24e levensjaar en 1 op de 5 jongeren heeft voor zijn of haar 19e jaar al eens ernstige psychische problemen gehad. Door projecten en campagnes te voeren zoals bijvoorbeeld de MIND Young Academy[1] en de MIND Young Studio [2] wil MIND voorkomen dat beginnende psychische klachten uitmonden in ernstige psychische aandoeningen.

Meer informatie over Last Man Standing is te vinden op www.lastmanstanding.nl

Bron: MIND