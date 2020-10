Afschalen van chronische zorg zal leiden tot nog meer patiënten op de eerste hulp

Doorgang poliklinische zorg van groot belang om verdere overbelasting van de acute hulp te voorkomen

Internisten zien het aantal patiënten met COVID-19 op hun verpleegafdelingen steeds verder toenemen en de impact van de COVID-19-zorg op de ziekenhuizen is gigantisch. Hierdoor is het deels afschalen van de planbare klinische zorg onvermijdelijk. Internisten geven aan dat het essentieel is om de poliklinische zorg wel doorgang te laten vinden. Een belangrijk deel van de acute zorg is namelijk het gevolg van een achteruitgang van chronische ziekten zoals diabetes, hart- en nierfalen. Robin Peeters, internist en voorzitter NIV: “Een slechtere behandeling van deze patiënten door het afschalen van poliklinische zorg, zal leiden tot meer complicaties en daardoor nog meer patiënten op de SEH.”

Daarnaast is het doorgaan van de poliklinische zorg van essentieel belang om de urgentie van de klachten van een patiënt te kunnen bepalen. “De meeste patiënten gaan tenslotte niet naar de dokter met een diagnose, maar met een klacht.” In de eerste golf werd een enorme afname van ruim 30% van het aantal gestelde diagnoses geconstateerd. Patiënten bleven weg uit het ziekenhuis, waardoor ziektebeelden gemist of te laat onderkend worden. “Er bestaat een reële kans dat we niet alle patiënten met onder meer kanker, stollingsstoornissen, immuunstoornissen en nierfalen op tijd zien, waardoor wij te laat de behandeling in kunnen zetten. Dit kan leiden tot blijvende orgaanschade die we hadden kunnen voorkomen of in het ergste geval onnodig overlijden.”, aldus Peeters.

Het laten doorgaan van de poliklinische zorg is daarom essentieel. “Tijdens de eerste golf hebben we veel geleerd en onze poliklinische zorg grotendeels omgezet naar consulten via de telefoon of beeldbellen. Hoewel niet altijd optimaal, kunnen we op deze manier wel onze patiënten blijven behandelen. Daarnaast dient voor aanvullende noodzakelijke diagnostiek het ziekenhuis bereikbaar te blijven.” Er zijn uitgebreide maatregelen om te zorgen dat het voor patiënten ook nu veilig is om naar het ziekenhuis te komen. *

*In een korte voorlichtingsvideo willen medisch specialisten en huisartsen, mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is.

Bron: Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)