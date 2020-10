Na ziekenhuis nu ook keuzehulpen bij huisarts

Nadat de chirurgen van Bernhoven in 2015 de eerste keuzehulp in gebruik namen, worden de keuzehulpen nu ook in de huisartsenpraktijk geïntroduceerd. Een keuzehulp helpt patiënt, huisarts en/of specialist om samen een besluit te nemen over een behandeling die het beste past bij de persoonlijke situatie van de patiënt.

Deze maand is in de regio Oss-Uden-Meierijstad een nieuw project gestart met een aantal transmurale keuzehulpen. Deze keuzehulpen zijn door de ontwikkelaar, PATIENT+, voor de huisartsenpraktijk aangepast. In plaats van in het ziekenhuis, kunnen de keuzehulpen daarom al in de eerste lijn, dus bij de huisarts, ingezet worden. Zo krijgt de patiënt al in een eerder stadium de gelegenheid om na te denken over de door hem of haar gewenste behandeling. Dit helpt wellicht ook om onnodige of door een patiënt niet gewenste doorverwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen.

Drie regio’s

Naast de regio Oss-Uden-Meierijstad, waar elf huisartsenpraktijken deelnemen, doen ook de regio’s Gorinchem en Delft aan dit project mee. De deelnemende huisartsen in onze regio reiken de keuzehulpen ‘Hevig menstrueel bloedverlies’, ‘Keelamandelen’ en ‘Trommelvliesbuisjes’ (volwassenen en kinderen) al in de huisartsenpraktijk uit.

Om Samen Beslissen te stimuleren trekken het samenwerkingsverband van huisartsen zorggroep Synchroon en Bernhoven samen op. Dat deden ze al eerder bij de keuzehulp liesbreuk. Over die samenwerking zijn beide partners zeer te spreken. Uitbreiding met meer keuzehulpen is voor Bernhoven en Synchroon dan ook een logische stap.

Goed geïnformeerd en voorbereid

De eerdere proef bij de huisarts met de keuzehulp liesbreuk liet al zien dat patiënten zich beter geïnformeerd voelen en beter in staat zijn een keuze te maken die past bij de eigen wensen en omstandigheden. Ook kunnen patiënten zich veel beter voorbereiden op een operatie wanneer zij actief voor die optie gekozen hebben. Wanneer een patiënt toch moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis, vindt nog altijd een gesprek met de specialist plaats zodat zeker is dat de gemaakte keuze mogelijk is en past bij de wensen van de patiënt.

Bron: Bernhoven