Reinier de Graaf ziekenhuis trekt Theo Hiemstra als directeur bedrijfsvoering aan

Theo Hiemstra wordt per 1 januari 2021 directeur bedrijfsvoering van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Samen met directievoorzitter Carina Hilders vormt Hiemstra als directeur bedrijfsvoering, de tweehoofdige directie van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Hiemstra (1971) studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2019 is hij directeur bij Treant Zorggroep, een combinatie van 3 ziekenhuizen en 17 ouderenzorginstellingen in Drenthe & Zuidoost Groningen. Hij is onder andere medeoprichter van de regionale zorgalliantie GezondVeluwe met het bijbehorende, gelijknamige keurmerk voor zorgverzekeraars. Eerder was hij Manager Zorginkoop Ziekenhuizen en Programma Manager Kwaliteit & Innovatie bij Zilveren Kruis. Daarna Directeur Specialistische Zorg bij ZNWV in Harderwijk en vervolgens Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.