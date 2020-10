Specialisten ontwikkelen leefstijlprogramma om hart- en vaatziekten te voorkomen

Het Nederlandse Hart Netwerk bestaande uit huisartsenpraktijken en de vier ziekenhuizen uit de regio Zuidoost-Brabant hebben samen met de TU/e een leefstijlprogramma ontwikkeld. Met de webapp kunnen mensen met een verhoogde kans op een hartziekte hun levensstijl verbeteren. Met de data die de app oplevert, gaan wetenschappers van de TU/e aan de slag om het programma verder te ontwikkelen. Hoogleraar TU/e en cardioloog prof. dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis: “Preventie is de ultieme behandeling voor veel potentiële hart- en vaatpatiënten! Er is een oude zorgwet in beton gegoten: voorkomen is nou eenmaal beter dan genezen.”

De webapp wordt gratis ter beschikking gesteld. “Elke deelnemer stelt zijn eigen targets in binnen het programma. Kan je 100 meter lopen op een dag, dan daagt het programma je uit om elke keer letterlijk een stapje verder te gaan”, verduidelijkt universitair hoofddocent TU/e en cardioloog dr. Hareld Kemps van het Maxima MC. “Door middel van motiverende berichten en leefstijl uitdagingen activeren we mensen om aan de slag te gaan en vooral: aan de slag te blijven.”

De meerwaarde van dit project zit in de samenstelling van de deelnemers. Het Nederlands Hart Netwerk is de drijvende kracht achter het programma. In dat netwerk slaan huisartsen, ambulancediensten en de vier ziekenhuizen succesvol de handen ineen om de hartzorg in de regio te verbeteren. “Doordat wetenschappers van de TU/e nu aansluiten bij dit project, ontstaat er een enorme potentie”, zegt Lukas Dekker. “Die wetenschappers onderzoeken hoe we mensen kunnen helpen bij het verbeteren van hun leefstijl.” Hareld Kemps is ook enthousiast over de samenwerking: “Alle ingrediënten zijn aanwezig om dit programma succesvol te maken met hopelijk als belangrijkste uitkomst: betere gezondheid van de mensen in Zuidoost Brabant.”

De input van deelnemers is daarbij als vanzelfsprekend van belang in dit experiment: hoe ervaren zij het gebruik en nut van een dergelijk programma en welke voordelen kunnen hier uit gehaald worden? Kemps: “Met deze informatie zullen we blijven ontwikkelen om zo tot een steeds beter op de patiënt toegepast programma voor leefstijlverandering te komen.”

Voorkomen van hart en vaatziekten

In Nederland leven zo’n anderhalf miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Deze ziekten zijn op dit moment de meest belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Risicofactoren voor het ontwikkelen van deze ziekten zijn onder andere ongezonde voeding en weinig bewegen. Uit onderzoek is gebleken dat je door gezond te leven een groot deel van deze hart- en vaatziekten kunt voorkomen.

Samen gezond binnen de hartzorg

Tijdens het online evenement ‘SAMEN GEZOND | binnen de hartzorg’ dat digitaal zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober 2020, wordt gedeeld hoe het programma er uit ziet en wat deelnemers ermee kunnen doen. Na afloop van dit evenement krijgen deelnemers de toegang tot het programma. Het programma is te bereiken via een website op de smartphone, laptop en tablet. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Ga daarvoor dinsdag 27 oktober naar www.samengezondhart.nl en volg de sessie live.

Bron: Catharina Ziekenhuis