Huisartsen zijn onbekend met beschermingsmiddelen voor mantelzorgers

Er zijn gratis beschermingsmiddelen beschikbaar voor mantelzorgers die intensief zorgen voor hun naaste met (het vermoeden van) corona. Alleen door onbekendheid van deze regeling bij huisarts, GGD en apotheek krijgen mantelzorgers de beschermingsmiddelen vaak niet geregeld. Ook kennen mantelzorgers soms zelf de regeling niet. Dat moet snel veranderen, stelt MantelzorgNL.



In mei maakte de overheid bekend dat mantelzorgers recht hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. MantelzorgNL krijgt via de Mantelzorglijn de laatste tijd regelmatig meldingen van mantelzorgers die de middelen niet geregeld krijgen. Zij geven aan dat hun huisarts, GGD en/of apotheker niet van de regeling weet en daardoor niet in actie komt.

Ook mantelzorgers onbekend

Ginette Klein, medewerker Mantelzorglijn: ‘Het komt ook voor dat we mantelzorgers zelf op deze regeling moeten wijzen. Ook zij weten nog onvoldoende dat ze hiervoor in aanmerking komen. Het is van groot belang dat mantelzorger veilig voor een ander kan zorgen en dat ze daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Daarom vragen we opnieuw aandacht voor deze regeling, zeker ook omdat er voldoende materialen beschikbaar zijn.’

MantelzorgNL adviseert mantelzorgers om richtlijnen van de overheid en de informatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de huisarts en apotheek te delen. Meestal lukt het dan wel de materialen mee te krijgen. De juiste links zijn te vinden op www.mantelzorg.nl/beschermingsmiddelen



Hoe zou het moeten werken?

Bij een verdenking van het Coronavirus is het uiteraard belangrijk dat de naaste zo snel mogelijk wordt getest. Dit kan door een afspraak te maken op telefoonnummer 0800 – 1202 of online via www.coronatest.nl. Tot de test uitslag bekend is kan de mantelzorger op recept van huisarts of GGD een gratis korte-termijn-pakket met beschermende materialen krijgen. Dit recept wordt alleen verkregen wanneer er sprake is van intensieve zorg waarbij de 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Korte-termijn-pakket

Een korte-termijn-pakket professionele beschermingsmaterialen bestaat uit: handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers, een bril, schorten en een flacon desinfecterend middel.



Blijkt de test negatief dan zijn de beschermende materialen voor de mantelzorger niet langer nodig. Bij een positieve testuitslag volgt er een nieuw recept van de huisarts of GGD waarmee de mantelzorger een lange-termijn-pakket met beschermende materialen bij de apotheek kan op halen, of laten thuisbezorgen. Ook dit pakket is gratis en het bevat dezelfde materialen als het korte termijn pakket (maar dan in grotere hoeveelheden).

Bron: MantelzorgNL