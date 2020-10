Morgen laatste dag om zorgbonus aan te vragen voor instellingen die werken met een pgb

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van €1.000 netto. Lever je zorg en gebruik je hiervoor een overeenkomst van opdracht voor zorginstellingen? En hebben je medewerkers een bijzondere prestatie geleverd tijdens de uitbraak van het coronavirus? Dan komen zij nu in aanmerking voor de zorgbonus. Het vandaag nog aan! ,want het kan tot en met 29 oktober 2020 via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Zorgaanbieders kunnen als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kan als de zorgaanbieder van mening is dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Bent u een zorgprofessional? Alle informatie voor zorgprofessionals staat op www.rijksoverheid.nl.

Bron: Rijksoverheid en Per Saldo