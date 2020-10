Meer ruimte voor Europese producenten van kritische grondstoffen

Productie van kritische grondstoffen verlaagt de druk op de testcapaciteit. Lokale Europese producenten bieden uitkomst voor grote grondstoftekorten. Het Ierse Aalto Bio is een van de medische partijen, die in crisistijd een belangrijke speler werd met het aanbieden van concrete oplossingen.

Van oudsher bevonden de meeste grondstofproducenten zich in Europa. De afgelopen 15 à 20 jaar verplaatste deze productie zich naar grote producenten buiten Europa. Het ging daarbij om grondstoffen voor diagnostische testen, reagentia, medicijnen en vaccins. Dat toont direct Europa’s kwetsbare positie. Zeker als voor testen specifieke eiwitten nodig zijn. Het Ierse Aalto Bio stond vanaf het begin van deze pandemie op als betrouwbare partner. Een Europese oplossing voor het leveren van kritische grondstoffen werd gevonden.

Corona-uitbraak

Bij de corona-uitbraak werd direct duidelijk dat Aziatische producenten hun grondstoffen alleen aan lokale markten konden leveren. Door de toegenomen vraag was geen productie voor andere landen en continenten meer mogelijk. Daarnaast belemmerde een wereldwijde lockdown de export van essentiële grondstoffen. De Europese markt van diagnostische tests stond onder druk. Kleinere producenten, zoals Aalto Bio, hadden hun keten voor proteïnen niet ingericht op deze enorme toegenomen vraag.

Het handelsagentschap van de Ierse overheid, Enterprise Ierland, nam het initiatief om grondstoffenproducent Aalto Bio te ondersteunen. Ceo Philip Noone werd daarmee een van de centrale spelers voor een nationaal plan om tekorten voor coronatests op te vangen. “Vergroting van de keten zorgde voor een stijging in de grondstoffenproductie met ruim 30%. We zijn trots dat we in zo’n korte tijd in staat waren om het covid-19-testprobleem op te lossen”, verklaart Noone.

Voordelen cruciale grondstoffen

Deze pandemie maakte ook duidelijk dat inkoop van grondstoffen uit Europa betrouwbaar is. Iedere batch wordt gecontroleerd, waardoor de leverancier van de grondstoffen inzichtelijk werd. Voor Noone is dit uitgangspunt essentieel: “In Europa werkt iedere producent binnen de supply chain van grondstoffen volgens het vaste principe van ‘Good manufacturing practice’, afgekort GMP en/ of ISO13485. Dat maakt de kwaliteit van de ontvangen producten heel transparant. Het waarborgt daarnaast strikte hygiëne tijdens farmaceutische productie in de Westerse Wereld. De overheid ziet hierop toe door audits uit te voeren op geneesmiddelen, voedsel, en andere medische producten.

Constante kwaliteit

De werkwijze is bij de productie en distributie van diagnostische tests wettelijk gereguleerd. Kwaliteitsproductie wordt gewaarborgd door geauditeerde technieken. Deze worden continu toegepast bij productontwikkeling, productie, verpakking, opslag en distributie. De voordelen van GMP zijn waardevol bij een plotseling toegenomen vraag. GMP zorgt voor een constante kwaliteit zonder concessies. Dat gebeurt niet altijd, zo bleek uit de miljoenen bestelde mondkapjes die niet voldeden aan de Europese eisen voor bescherming van het zorgpersoneel.

Agenderen probleem grondstoffen

Direct in maart, bij aanvang van de coronacrisis, bleek dat veiligheid en beschikbaarheid van grondstoffen voor medicatie, vaccin en diagnostische tests tekort schoten. De Europese afhankelijkheid was te groot van een klein aantal leveranciers uit China, India en Korea. De noodzaak voor productie van grondstoffen in Europa groeide. Naast minder afhankelijkheid vindt ook betere essentiële controle en regie op veiligheid plaats. “Hoewel de productie van grondstoffen in Europa duurder is dan in lagelonenlanden, hebben we wél meer regie op de veiligheid van het productieproces en op de kwaliteit van grondstoffen. Europese productie reduceert tekorten aan grondstoffen voor medicatie, vaccins en diagnostische tests. Het zou goed zijn als Europese overheden het grondstoffenprobleem agenderen. En dat Europa meer gebruik gaat maken van lokale kennis en expertise. Soms vind je de oplossing voor een probleem om de hoek”, besluit Aalto Bio-ceo Noone.

