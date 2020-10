Medicinfo ondersteunt C-support in het opschalen van nazorg Covid-19 patiënten

Sinds C-support, in opdracht van VWS, op 1 oktober 2020 startte met de nazorg voor Covid-19 patiënten, blijkt er veel vraag te zijn naar deze vorm van ondersteuning. Om snel en adequaat ondersteuning te kunnen bieden aan alle patiënten werd Medicinfo gevraagd om het team aan nazorgadviseurs bij C-support hierbij te ondersteunen met hun medisch team op afstand. Op basis van de eerste ervaringen hebben partijen besloten de samenwerking te continueren tot tenminste juli 2021

Het herstel na Corona blijkt zwaar voor veel mensen, zowel lichamelijk als mentaal. Naast het ontvangen van advies in het nazorgtraject is het voor veel patiënten al heel prettig om gehoord te worden. Patiënten die zich via de website van C-support aanmelden worden door een nazorgadviseur van C-support of verpleegkundige van Medicinfo gebeld. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag verhelderd met als doel om vast te stellen op welk gebied de patiënt ondersteuning nodig heeft. Dat kan op medisch of paramedisch gebied zijn, maar juist ook op gebieden als werk, financiën, sociaal leven of geestelijke gezondheid. Met de inzet van een team van Medicinfo verwacht C-support een ervaren partner te hebben ten aanzien van de verdere ontwikkeling van deze zorgdienst.

“Het zijn vaak intense gesprekken maar het geeft patiënten al veel voldoening om hun verhaal te kunnen delen met een verpleegkundige en gehoord te worden”, aldus Claudia Coenen, Teammanager van het Medisch Contact Centrum bij Medicinfo. Medicinfo is een bedrijf dat innovatieve diensten ontwikkelt in de zorg. De diensten zijn uniek doordat de digitale applicaties altijd gecombineerd worden met de persoonlijke zorg van een deskundig medisch team van artsen en verpleegkundigen.

Bron: Medicinfo