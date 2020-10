Uitdagende start van een nieuwe zorginstelling in tijden van corona

Een volledig nieuw ingerichte praktijk met een luxe wachtkamer, diverse spreekkamers en een volledig ingerichte poliklinische operatiekamer. Dit alles gerealiseerd in het medisch centrum Ceres in Heesch wat ook wel ‘de poort van Heesch’ wordt genoemd. In dit centrum heeft Klaver Klinieken ten tijden van de corona crisis haar tweede locatie voor plastische chirurgie geopend.

“Het is een andere soort opening geworden dan die we voor ogen hadden” aldus Esther Bodde, plastisch chirurg van Klaver Klinieken. “Een groot feest of een open dag van de kliniek was uiteraard niet mogelijk. Gelukkig zijn we ondanks alles goed van start gegaan en weten diverse patiënten onze nieuwe locatie al te vinden.” Niemand weet waar het heen gaat met deze crisis waar we midden in zitten. Dit maakt ondernemen in deze tijden uitdagend en is het belangrijk vindingrijk en flexibel te zijn. Zo worden er beeldconsulten aangeboden voor mensen die niet naar de kliniek kunnen komen en wordt er gewerkt volgens alle nieuwe maatregelen en protocollen. Bodde: “Voor ons als zorgprofessionals is het werken met beschermende materialen en kleding niet nieuw dus kunnen we op een veilige manier ons werk doen en beschermen we zowel onze medewerkers als alle patiënten die in onze kliniek komen.”

Nu de druk weer sterk oploopt in de ziekenhuizen is het belangrijk dat deze worden ondersteund en ontlast. Ingrepen die nu op de lange baan worden geschoven in de ziekenhuizen om begrijpelijke redenen, kunnen in een zelfstandig behandelcentrum zoals Klaver Klinieken wel uitgevoerd blijven worden.

Denk hierbij aan aandoeningen die niet direct tot ziekte leiden maar voor veel last en ongemak zorgen zoals een carpaal tunnel syndroom, hakende vinger of bepaalde huidafwijkingen.

Bodde: “Wij staan graag klaar voor deze groep met patiënten en proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden zodat de reguliere zorg toch op kleine schaal door kan blijven draaien. En die grootse opening van onze nieuwe kliniek stellen we gewoon uit tot een moment dat het allemaal wel weer mogelijk is.“

Klaver Klinieken is aangesloten bij Zorgdomein zodat huisartsen gemakkelijk en digitaal door kunnen sturen en biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg aan.