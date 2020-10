Zivver haalt 17 miljoen dollar op in een nieuwe financieringsronde voor het versnellen van zijn internationale expansie

Zivver, een leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, heeft 17 miljoen dollar aan financiering opgehaald in een early-stage financieringsronde. Hiermee komt het totale financieringskapitaal tot dusver op ruim 30 miljoen dollar. De financieringsronde werd geleid door de internationale tech-investeringsmaatschappij DN Capital. Ook de nieuwe investeerder SmartFin nam hieraan deel.

Zivver heeft de afgelopen periode in Nederland een indrukwekkende marktgroei gerealiseerd. Het zal het nieuwe kapitaal aanwenden om het tempo van zijn internationale expansie naar onder meer de Britse markt op te voeren en de mogelijkheden van zijn gelijknamige platform uit te breiden.



“De wereldwijde pandemie versterkt de behoefte naar een veilig communicatieplatform dat ondersteuning voor thuiswerkers biedt. Deze kapitaalinjectie zal bijdragen aan een snellere realisatie van ons streven om organisaties aan veilige digitale communicatie te helpen. De focus ligt daarbij vooral op organisaties in sterk gereguleerde markten zoals de overheid, de juridische sector en de gezondheidszorg”, zegt Rick Goud, CIO en medeoprichter van Zivver. “In Nederland rekenen we 40% van alle gemeenten en ziekenhuizen en bijvoorbeeld twee van de grootste verzekeraars, de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie tot onze klantenkring. De technologie van Zivver heeft in de praktijk bewezen de persoonsgegevens van mensen veilig te houden. Dat is van cruciaal belang met oog op de steeds strengere regelgeving inzake gegevensbescherming”, aldusGoud.



De kapitaalinvestering maakt het ook mogelijk om het platform van Zivver voor de bescherming van e-mailgegevens en veilige uitwisseling van bestanden aan te vullen met ondersteuning voor verwante toepassingen zoals digitale handtekeningen, veilige formulieren en veilig videobellen. Zivver biedt het gemak van veilige communicatie op basis van één oplossing die gemakkelijk bovenop Microsoft Office (Exchange/O365) en Google Workspace (voorheen G Suite) kan worden gebruikt.



Thomas Rubens, partner bij DN Capital: “De laatste Market Guide for Email Security van Gartner wijst op een fors groeipotentieel voor oplossingen voor veilige communicatie. Volgens dit marktrapport erkennen steeds meer organisaties de noodzaak van aanvullende email-beveiligingsoplossingen zodat informatie beter beveiligd wordt. Zivver ontvangt veel waardering voor zijn technologische voortrekkersrol op dit gebied. Wij zijn zeer verheugd dat we dit bedrijf verder kunnen helpen met hun internationale expansie.”



“Datalekken als gevolg van onveilige communicatie vormen een belangrijk probleem voor organisaties. Zivver biedt hier een unieke oplossing voor door rekening te houden met het werkelijke gedrag van mensen”, zegt Jurgen Ingels, founding partner bij SmartFin.



Aan de financieringsronde namen twee bestaande investeerders van Zivver deel. Dat ging om henQ, een toonaangevende venture capital-investeerder die zich richt op Europese startups die B2B-software ontwikkelen en Dawn Capital, de grootste Europese early stage-investeerder in leveranciers van B2B-software. Zivver ontving daarnaast een innovatiekrediet van ABN AMRO.



Het ophalen van 17 miljoen dollar aan financiering is de laatste in een reeks van recente mijlpalen voor Zivver. Het is dit jaar tweemaal genomineerd voor de Computable Awards 2020; zowel in de categorie Security & Digital Forensics als de categorie Software / SaaS. Ook werd Zivver in de ‘2020 Market Guide for Email Security’ van Gartner gepositioneerd als ‘Representative Vendor’ in de categorie ‘Email Data Protection Specialists’. Daarnaast behaalde Zivver als eerste leverancier van veilige communicatie-toepassingen de certificering voor de nieuwe NEN-norm NTA 7516. Deze norm beschrijft de criteria waar ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie aan moet voldoen om te waarborgen dat medewerkers in de zorg gevoelige patiënten- en cliëntengegevens op een veilige wijze delen en gebruiken.

Bron: Zivver