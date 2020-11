519 deelnemers Last Man Standing halen bijna 124.000 euro op voor jongeren met psychische problemen

De vierde editie van het event Last Man Standing van MIND was een groot succes: 519 deelnemers door het hele land stonden letterlijk op voor jongeren met psychische problemen. Samen haalden ze bijna 124.000 euro op voor MIND-projecten die jongeren helpen met psychische problemen om te gaan, of deze te voorkomen.

De deelnemers waren verbonden door een livestream, gepresenteerd door Jurre Geluk (bekend van onder meer Spuiten & Slikken), met optredens van Wulf, Bizzey, Jesse Laport, Laura van Kaam en Sylvia Aimee. Ondanks de fysieke afstand was er een sfeer van saamhorigheid, onder meer door de persoonlijke en openhartige gesprekken met deelnemers en artiesten en de hartverwarmende acties.

Deelnemers stonden alleen of met meerdere mensen (op gepaste afstand) op een zelfgekozen object drie uur lang stil voor jongeren met psychische problemen. Sommige mensen kozen een eigen vorm, zoals de actie Last Man Riding, waarbij bijna 30 mensen drie uur lang op verschillende locaties op een paard reden.

Bij de vorige drie edities van Last Man Standing probeerden mensen zes uur lang op een paal te blijven staan in het Markermeer of bij Strand Horst, de digitale variant duurde dit jaar drie uur. Zanger Wulf, die in de uitzending vertelde dat hij het moeilijk vindt om camera’s op zich gericht te zien, sloot het event af met het nummer ‘Mind Made Up’.

Het enthousiasme om volgend jaar mee te doen is groot en voor de editie op 3 juli 2021 hebben zich direct na afloop van de livestream al bijna 60 mensen opgegeven. Meer informatie hierover is te vinden via www.lastmanstanding2021.nl. Meer informatie over de editie van vandaag is te vinden op www.lastmanstanding.nl.

Bron: MIND