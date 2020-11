Neemt u maar alvast afscheid is het waargebeurde verhaal van Philip Reedijk, een voorheen gezonde vijftiger die bijna vijf weken in coma lag door het coronavirus. Zijn familieleden, waaronder zijn kinderen van 14, 16 en 18 jaar, keken machteloos toe terwijl het virus zijn lichaam sloopte.



Toen Philip zich afgelopen maart een beetje grieperig begon te voelen, kon hij niet vermoeden dat hij nog geen twee weken later tegelijk met zijn vrouw met een covid-besmetting zou worden opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later belandde hij al op de IC. Hun drie kinderen bleven alleen thuis achter en moesten het zonder ouders zien te redden. Dit boek, vol dagboekfragmenten, gesprekken en chatberichten, maakt pijnlijk duidelijk hoe het virus Philip bijna het leven kostte en zijn familie wekenlang in de greep hield.



Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg, schreef het voorwoord van het boek. ‘Philip doet wat grafieken en abstracte cijfers niet voor elkaar krijgen. Hij geeft de covid 19-patiënt een gezicht en brengt een verborgen wereld tot leven. Zijn verhaal neemt de lezer mee in een heftig ziekteproces met ongewisse afloop. Laten we hopen dat dit boek ertoe bijdraagt dat we samen het virus verslaan’, aldus Kuipers.