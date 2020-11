Lichte daling aantal nieuwe COVID-19 meldingen, R nog steeds boven de 1

Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 iets gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Het reproductiegetal R zit nog steeds geheel boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is iets toegenomen.

In de afgelopen week zijn 64.087 nieuwe meldingen van COVID-19* ontvangen, dit zijn 3.455 (-5%) meldingen minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het reproductiegetal daalt langzaam maar vlak na de maatregelen van medio oktober nog niet onder de 1. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week.

In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden.

Verschillen tussen de regio’s

In 16 van de 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio’s is het aantal meldingen van positieve COVID-19 testen afgenomen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden is de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen zichtbaar; ten opzichte van de week ervoor is het aantal meldingen met minstens 20% gedaald. De regio’s met het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners zijn Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant, deze regio’s hadden meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners.

*Ook commerciële aanbieders van gevalideerde (antigeentesten) melden de positieve COVID-19 testuitslagen bij de GGD’en. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg ziet daarop toe. Het kan zijn dat nog niet alle positieve testuitslagen door commerciële aanbieders zijn gemeld.

GGD-teststraten en percentages positief

Van 26 oktober tot en met 1 november zijn er 295.147* personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 26.500 personen minder dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 292.613 personen. Van deze groep testten 48.495 mensen positief. Het percentage positieve testen is nog hoog (16,6%), maar daalt sinds juli 2020 voor het eerst in vergelijking met de voorgaande week.

In bijna alle regio’s daalde het percentage positieve testen. Er zijn echter grote verschillen tussen de regio’s. De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen, Fryslân en Drenthe (<10%) en de regio’s met de hoogste percentages waren Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid( >20%).

*bron: GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Figuur 2: Links het aantal door de GGD gemelde positieve COVID-19 meldingen per veiligheidsregio van afgelopen week (28 oktober-3 november). Rechts het percentage (%) positief van de GGD testraten per veiligheidsregio van afgelopen kalenderweek (de kaarten van vorige week zijn hier te zien).

Ziekenhuisopnames toegenomen. Ook meer overlijdens.

De afgelopen week registreerde stichting NICE 1.966 mensen die vanwege COVID-19 op de verpleegafdelingen zijn opgenomen, dit zijn 227 nieuwe opnames meer dan de week daarvoor (+13%). Het aantal registreerde opnames op de Intensive Care was deze week 312, iets minder dan de week ervoor, toen er 333 nieuwe opnames werden geregistreerd op de IC intensive care (-3,5%).

Sterfte neemt verder toe

Het CBS meldt in de week van 19 tot en met 25 oktober, net als in de voorgaande weken, een hogere sterfte dan verwacht. De sterfte in deze week was bijna 600 overlijdens hoger dan verwacht. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 15 tot en met 21 oktober, is de sterfte licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, verhoogd in de leeftijdsgroep 65 – 74 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal van 16 oktober* is 1,11 (ondergrens: 1,09 en bovengrens: 1,13). Dit is iets lager dan enkele weken geleden maar het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 111 andere mensen besmetten met het virus.

*Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden.

Aantal besmettelijke personen in Nederland

Het aantal besmettelijke personen ligt op ruim 166.000 (met een ondergrens van 120.000 en een bovengrens van ruim 210.000).

Het virus verder afremmen? Verspreiding voorkomen? Houd je aan de basismaatregelen!

Het blijft belangrijk om je altijd te laten testen bij lichte klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ook als je denkt dat het een gewone verkoudheid is.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, zeker als je thuiskomt. Nies en hoest in je elleboog.

Dagcijfers

Het RIVM publiceert wekelijks een overzicht van het aantal besmettingen, het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC intensive care en het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren.

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 64.087 67.542 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1966 1739 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 321 333 Overleden 435 329 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 44 week 43 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 292.613 321.379 Aantal positieve testen 48.495 59.091 Percentage positieve testen 16,6% 18.4%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.