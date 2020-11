CoronaMelder-app al meer dan 3,6 miljoen keer gedownload

Samen krijgen we corona onder controle

Alleen als we nieuwe coronabesmettingen snel ontdekken, kunnen we verdere besmettingen beperken. De CoronaMelder-app helpt hierbij. Inmiddels hebben al meer dan 3,6 miljoen mensen de app gedownload. De app informeert gebruikers als ze mogelijk zijn besmet. Zo kunnen ze voorkomen dat ze onbewust een ander besmetten. Iedereen in Nederland kan de app nu gratis downloaden in de App Store en de Google Play Store. Het downloaden van CoronaMelder is altijd vrijwillig.

Wie door de GGD positief getest is op het coronavirus en CoronaMelder gebruikt, kan samen met de GGD in de app melden dat hij of zij positief getest is. Sinds de landelijke lancering op 10 oktober hebben al meer dan 16.000 mensen dat gedaan. De app stuurt dan een melding naar app-gebruikers dat zij op een bepaalde dag minstens 15 minuten dicht bij iemand waren, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker bij wie ze in de buurt waren en die ze niet kennen. In de melding staat welke maatregelen iemand kan nemen en of iemand zich kan laten testen. Zo weten mensen na een melding dat ze meer kans hebben om besmet te zijn. Ook kunnen ze zo voorkomen dat ze onbewust een ander besmetten.

“Uit onderzoek blijkt dat ook mensen die (nog) geen klachten hebben, anderen kunnen besmetten. Ze hebben niet door dat ze besmettelijk zijn. Dat is waarom dit coronavirus zo verraderlijk is: het is ons steeds een paar stappen voor. Met CoronaMelder kun je ervoor zorgen dat anderen die je mogelijk besmet hebt, een melding in de app krijgen zodat zij kunnen voorkomen dat ze anderen onbewust besmetten. Op die manier kunnen we het virus beter en dichter op de hielen zitten. Zeker zo lang we nog geen goed vaccin of medicijnen hebben, is CoronaMelder een zeer welkome aanvulling die ons kan helpen om het virus gerichter te bestrijden. Simulatiestudies zijn hoopvol, nu kunnen we in het echt gaan zien of het helpt.”, aldus dr.ir. Henri ter Hofte, die als associate lector ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim door het ministerie van VWS is gevraagd om bij te dragen aan het ontwerp en de bouw van CoronaMelder.

CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Met de app kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. De app weet niet wie of waar iemand is. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de buurt. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden en handen vaak wassen.

Eenvoudig gebruiken

De CoronaMelder-app is eenvoudig te gebruiken op een mobiele telefoon. Mensen met een Android-telefoon vinden de app in de Google Play Store. Wie een iPhone heeft, kan de app in de App Store downloaden. Zodra iemand de app heeft gedownload, volgt de installatie. Op de schermen staat hoe dit moet. Dit is simpel.

Wie het lastig vindt de app te installeren, kan een familielid of bekende vragen te helpen. Ook veel bibliotheken bieden hulp bij het installeren. Daarnaast kunnen mensen de Helpdesk CoronaMelder bellen op 0800-1280. Daar kunnen zij ook terecht met technische vragen over de app. Deze helpdesk is elke dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur.

3 dingen die goed zijn om te weten

CoronaMelder vraagt niet om persoonlijke gegevens. De app weet dus geen namen, geen e-mailadressen en geen telefoonnummers.

CoronaMelder werkt met bluetooth en niet met locatiegegevens (GPS). De app weet dus niet wie of waar iemand is en kan niemand volgen.

Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Niemand wordt verplicht de app te gebruiken of te laten zien om ergens toegang te krijgen.

Lees meer over CoronaMelder op www.coronamelder.nl of rijksoverheid.nl/coronavirus-app.

Bron: Rijksoverheid