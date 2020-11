Raad van State: drogist op afstand in strijd met de wet

Supermarkten mogen alleen UAD-geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij) verkopen als er altijd een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is om voorlichting te geven. Klanten voorlichting geven via een telefoon- of videogesprek is in strijd met de geneesmiddelenwet. Dat heeft de Raad van State op 4 november bekendgemaakt.



Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) dat de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de Raad van State is blij met de uitspraak. Marten Hummel, directeur CBD: “De (assistent-)drogist moet altijd fysiek aanwezig zijn om voorlichting te geven over aankoop en gebruik van UAD-zelfzorggeneesmiddelen. De uitspraak onderstreept het belang van verantwoorde zorg, medicatieveiligheid en persoonlijk advies zoals drogisten altijd al geven. We verwachten dat Albert Heijn op korte termijn uitvoering geeft aan het vonnis, de tablets uit de winkels haalt en zich houdt aan de geneesmiddelenwet. Ook verwachten we dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hierop toeziet.”





Einde aan ongewenste situatie



Daarmee komt er een einde aan de situatie dat bij Albert Heijn de klant via een kaartje bij het schap met zelfzorggeneesmiddelen gewezen wordt op de mogelijkheid om via een kleine tablet en een telefoonverbinding in de winkel informatie over deze geneesmiddelen te verkrijgen. Een ongewenste situatie stelde CBD, dat vanaf de start hiervan grote bezwaren heeft tegen deze manier van verkoop van UAD-geneesmiddelen. De drogist op afstand kan namelijk leiden tot verkeerd gebruik van geneesmiddelen en ook tot gezondheidsschade van de consument. Ook organisaties als Consumentenbond en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik riepen de supermarkt op om ermee te stoppen.

Bron: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven