Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) gaat verder onder de naam Care4Neo

In Nederland worden jaarlijks ruim 11.000 baby’s te vroeg geboren. Dit heeft een grote impact op het kind, de ouders en de hele familie. De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) behartigt al meer dan 40 jaar de belangen van deze families. De naam Vereniging van Ouders van Couveusekinderen hebben we met trots gedragen maar dekt niet meer helemaal de lading en ligt soms ook erg gevoelig. Daarnaast bereik je jonge ouders tegenwoordig op andere manieren dan 10 of 20 jaar geleden. Om hen nog beter van dienst te zijn, vonden wij het tijd voor een korte en krachtige naam die ook internationaal van betekenis is. Een herkenbare naam helpt om iedereen duidelijk te maken wie we zijn en waar we als vereniging voor staan. Dat is niet alleen belangrijk voor ouders maar ook voor zorgverleners, overheid en de kinderen zelf. Daarom gaat de VOC vanaf 4 november 2020 verder onder de naam Care4Neo. Met deze naam is de vereniging klaar voor de toekomst.

Samen met de vernieuwde uitstraling en marketingstrategie moet de nieuwe naam gaan zorgen voor een groter bereik, hogere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van de vereniging.

Care4Neo is er voor ouders en kinderen die na de geboorte in het ziekenhuis worden opgenomen

De basis van de vereniging is hetzelfde gebleven, het ondersteunen van ouders en kinderen die na de geboorte in het ziekenhuis worden opgenomen. We helpen hen om de beste zorg te krijgen en een stem te hebben in het zorgproces. Speerpunten van Care4Neo zijn informatievoorziening, deelnemen aan (wetenschappelijke) onderzoeken, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit lotgenotencontact is niet beperkt tot de ouders, maar zeker ook bedoeld voor de kinderen die jaren geleden een uitdagende start hadden.

De vier pijlers van Care4Neo

Lotgenotencontact

Dit is de basis van Care4Neo. Binnen onze vereniging vinden ouders, ”ex-couveusekinderen” en familieleden een plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit wisselen. Dat helpt in de verwerking en vergroot hun veerkracht bij uitdagingen die op hun pad komen.

Belangenbehartiging

Care4Neo zorgt ervoor dat de stem van de kinderen en hun familie wordt gehoord: tijdens de ziekenhuisopname maar ook daarna. Care4Neo is bijvoorbeeld jaarlijks een van de drijvende krachten achter Wereld Prematurendag, waarmee vroeggeboorte onder de aandacht wordt gebracht.

Informatievoorziening

Care4Neo zorgt ervoor dat de informatie over vroeggeboorte en andere medische problemen na de geboorte op een begrijpelijke en onafhankelijke manier wordt gedeeld.

Ervaringsdeskundigheid

Care4Neo is de vraagbaak voor wetenschappers, zorgverleners en politici waar het gaat om ervaringen van ouders en kinderen op een afdeling neonatologie en daarna. Wij zorgen ervoor dat de ervaringsdeskundigheid van onze achterban ingebracht wordt bij wetenschappelijk onderzoek, zorgverbetering en politieke besluitvorming.

