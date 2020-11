Let op! Stookalert 7 november: stook geen hout in de provincies Drenthe en Groningen

Het RIVM roept mensen op om op zaterdag 7 november 2020 in de provincies Drenthe en Groningen geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en hinder in uw omgeving. Daarnaast zijn mensen nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Het longfonds voert al langer strijd om de gezondheidsproblemen die houtrook opleveren aanpakken. Houtstokers zijn veelal ombewust van de overlast en gezondheidsproblemen die het kan veroorzaken. Door houtstook is er uitstoot van schadelijke stoffen en een risico voor de gezondheid zijn.

Uitstoot niet beperkt door strengere regels aan kachels

In 2023 worden er scherpere Europese uitstootregels voor houtkachels ingevoerd. En in Nederland moeten nieuwe verkochte kachels aan de nieuwe regels voldoen. Maar ondanks blijken kachels die aan deze richtlijn voldoen een hoge uitstoot ultrafijnstof te hebben. Het Longfonds verwacht dus geen of onvoldoende gezondheidswinst van deze maatregel. Het Longfonds vindt het belangrijk dat er beter helemaal niet op hout wordt gestookt. Een stookalert kan geïnterpreteerd worden als een legitimering van stoken op de dagen dat er geen alert is en dat is onterecht. Hout stoken is altijd ongezond!

De taak van de gemeente

Op dit moment kan de gemeente iemand een stookverbod opleggen in geval van overlast. In de praktijk blijkt dat gemeenten het vaak moeilijk vinden om te bepalen wanneer er sprake is van overlast. Daarom heeft de staatssecretaris TNO opdracht gegeven om een meetsysteem te maken waardoor gemeenten kunnen bepalen hoeveel rook er uit de schoorsteen komt. Wanneer dit systeem gereed is, is nog onduidelijk.

Benauwd

1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een longziekte. Voor 59 procent van de mensen met COPD en 64 procent van de mensen met astma betekent dit dat zij regelmatig benauwd zijn door houtrook. Dit aantal is de laatste jaren toegenomen (1). Het Longfonds maakt zich hard voor gezonde lucht en gezonde longen en pleit er daarom voor om niet op hout te stoken.

Kom lokaal in actie

Het Longfonds roept mensen zelf op om actie te ondernemen in de gemeente, bijvoorbeeld door het organiseren van discussie-avonden. Iedereen die dat wil kan terecht bij een relatiemanager van het Longfonds.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert