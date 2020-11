Coronamonument in Spaarne Gasthuis onthuld

Coronamonument in Spaarne Gasthuis — Voor patiënten, bezoekers en medewerkers

Vandaag is in het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid een coronamonument onthuld. Het is een eerbetoon aan alle coronapatiënten en het personeel dat hen verzorgt of verzorgd heeft, en aan alle mensen die aan corona zijn overleden. Tegelijkertijd is het een plek voor bezinning voor iedereen die dat in deze tijden kan gebruiken.



Half maart kwamen we van het ene op andere moment in een andere wereld terecht. De coronacrisis begon, en is sindsdien niet weg geweest. ‘De eerste golf’ overspoelde de wereld en ook ons ziekenhuis.

Gedicht



Het waren en zijn heftige tijden; voor patiënten en hun naasten, voor nabestaanden én voor ons zorgpersoneel. In de zomer schenen daarom 3 weken lang elke avond symbolische lichtbundels vanaf het dak van het ziekenhuis in Haarlem Zuid. Voor die gelegenheid schreef de Haarlemse Judith van der Wildt een prachtig gedicht.

Niet vergeten



Ter herinnering aan deze tijd en als symbool van waardering, onthulde Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis, vandaag een glazen plaquette met de tekst van dit gedicht erin gegraveerd. Ivo van Schaik: “De eerste coronagolf heeft diepe indruk op ons gemaakt. En waar de eerste golf meer op een sprint leek, begint deze tweede golf echt een duurloop te worden. Met dit monument laten we zien dat we de patiënten, overledenen en het personeel dat zo keihard werkt, niet vergeten.”

Waardering

Namens het covid-personeel was onder andere Tula van de Sanden, afdelingshoofd IC, aanwezig bij de onthulling: “We hebben veel geleerd van de eerste golf; we weten veel beter wat ons te wachten staat, weten ook meer van de ziekte af. Dat geeft houvast. Maar het blijft hard werken; iedereen in het ziekenhuis zet de schouders eronder. Zo krijgen we veel hulp van buddy’s, collega’s die op alle mogelijke manieren de corona-afdelingen en IC ondersteunen. Initiatieven als deze worden door het personeel dan ook ontzettend gewaardeerd.”







Het gedicht:



waar helden worden

geboren

waar dappere strijders

sterven



waar zij die moeten worden

losgelaten

tot het einde worden

vastgehouden



waar wordt

overwonnen

waar soms alleen

verliezers zijn



waar wij ons met licht verbinden

aan zij die zorgen

zij die lijden

zij die verloren



daar blijven wij strijden

Bron: Spaarne Gasthuis