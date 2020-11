Zivver lanceert extensie voor Gmail

Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, lanceert vandaag Zivver voor Gmail. De nieuwe extensie is direct beschikbaar voor miljoenen Google Workspace (voorheen G Suite) gebruikers en helpt hen op een intuïtieve manier om veilig te e-mailen.

Zivver voor Gmail geeft organisaties een effectieve manier om datalekken te voorkomen zonder dat ze hun werkwijze hoeven te veranderen. De innovatieve extensie waarschuwt Gmail-gebruikers realtime door inzet van slimme technologie als zij op het punt staan om privacygevoelige informatie onbeveiligd te delen. Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om deze informatie beveiligd te versturen.

“We zijn trots dat we onze veilige e-mail tool nu ook kunnen lanceren voor het groeiende aantal organisaties dat Gmail gebruikt. Met Zivver voor Gmail kunnen organisaties met volledige gemoedsrust gevoelige informatie via e-mail delen. Dit geldt voor zowel de informatie in de e-mail als bestanden in de bijlagen”, zegt Rick Goud, CIO & mede-oprichter bij Zivver.

“Normale e-mail is niet veilig genoeg voor organisaties die gevoelige cliënt-, medewerker-, of bedrijfsinformatie delen”, zegt Goud. “Dat komt omdat e-mail is ontstaan in de jaren ‘60, toen privacy en security nog relatief onbekende begrippen waren. Zo mist normale e-mail functionaliteiten tegen het voorkomen van menselijke fouten (zoals een verkeerd geadresseerde e-mail), het onderscheppen van berichten en de mogelijkheid om een impact van een datalek te beperken. Onze slimme technologie geeft daarom realtime waarschuwingen wanneer gebruikers op het punt staan om een fout te maken. Bovendien beschermen onze ijzersterke encryptie en twee-factor-authenticatie de communicatie tegen ongeoorloofde toegang, zowel door leveranciers zoals Google en Microsoft, als door kwaadwillenden en hackers.”.

De software van Zivver voor veilig e-mailen integreerde al naadloos met ‘s werelds meest populaire e-mailprogramma, Microsoft Outlook (Desktop en Microsoft 365). De aankondiging van vandaag betekent dat dezelfde gebruikerservaring nu van toepassing is op Gmail. Gebruikers kunnen veilig e-mailen en bestanden delen zonder dat ze Gmail hoeven verlaten.

Goud legt uit: “Eén van de grootste uitdagingen waar organisaties voor staan bij de introductie van nieuwe tools is het aanpassen van de werkgewoontes van mensen. Dat we tegenwoordig allemaal ook nog eens thuiswerken, maakt dat extra moeilijk.”

“Zivver werd onlangs geïdentificeerd als een van de vijf representatieve leveranciers in de categorie ‘Email Data Protection Specialists’ in Gartner’s ‘2020 Market Guide for Email Security’. En dat is niet voor niets. Gebruikers voegen Zivver eenvoudig toe aan hun Gmail-workflow en communiceren zoals ze dat normaal gesproken zouden doen. Onze uitbreiding voegt waarde toe aan Gmail door de beveiliging tegen datalekken en het verbeteren van de naleving van de regelgeving, waaronder de GDPR”.

Verschillende organisaties, waaronder Buurtzorg, een grote landelijke zorgorganisatie met meer dan 14.000 medewerkers, deden mee aan de beta testing van Zivver voor Gmail. “Onze medewerkers kennen Gmail al, daarom liep de implementatie zeer soepel”, zegt Danielle Gérard, projectmanager van Buurtzorg. “De ‘Zivver-knop’ maakt het mogelijk om veilig en gemakkelijk e-mails – met bijlagen – te versturen vanuit onze eigen Gmail-client”.

“Omdat we een landelijke organisatie zijn, hebben we te maken gehad met veel verschillende soorten en aanbieders van beveiligde mailsystemen, met allerlei werkwijzen, inlogmethoden, enzovoort. Met Zivver hebben we gekozen voor één ‘universeel’ systeem voor al onze medewerkers en teams, waarmee e-mail naar alle adressen kan worden verstuurd. En ook naar niet-Zivver gebruikers. Daarnaast is bewustwording (door middel van waarschuwingen) voor medewerkers voor wie dit nog niet bekend was een groot voordeel”, zegt Gérard.

Voor meer informatie over de nieuwe Gmail-integratie van Zivver, bekijkwww.zivver.com/nl/gmail-chrome-extensie

Over Zivver

Zivver is een Nederlandse tech scale-up die organisaties helpt bij het beveiligen van hun gevoelige gegevens, het waarborgen van compliance en het voorkomen van datalekken. Het is de enige leverancier die digitale informatie beschermt in alle drie fasen van de verzending van e-mail en bestandsoverdracht: voor, tijdens en na verzending. Zivver optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen op de bestaande e-mailsystemen van organisaties, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is in 2015 opgericht door CIO Rick Goud. Het bedrijf heeft meer dan 100 medewerkers en werkt samen met 3.500 organisaties, waaronder de Rechtspraak en 40% van de Nederlandse ziekenhuizen en lokale overheden. Tot op heden heeft Zivver meer dan $30 miljoen aan financiering opgehaald via DN Capital, henQ capital, Dawn Capital en SmartFin, aangevuld met een innovatiekrediet van ABN AMRO Bank.

