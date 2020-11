Gevaarlijke nieuwe Psychoactieve Stof, 3-MMC, populair bij jongeren

Steeds meer jongeren igebruiken in toenemende mate de synthetische drug 3MMC, in de volksmond bekend als ‘Miauw Miauw’ en ‘Poes’. MMC is een NPS, wat staat voor Nieuwe Psychoactieve Stof. Het is een amfetamine-achtige stof die qua werking lijkt op 4-MMC (ook wel bekend als mefedron [Engels mephedrone] of miauw miauw).

Over NPS-en, ook wel bekend als research chemicals, is nog erg weinig bekend. Er is vaak weinig tot geen onderzoek naar gedaan en de langetermijneffecten zijn daarom nog niet bekend. Gebruikers zijn hun eigen proefkonijn als ze toch besluiten te gebruiken.

Effecten 3-MMC

3-MMC werkt stimulerend en licht bewustzijnsveranderend. Gebruikers voelen zich alert, euforisch en energiek en ze hebben de behoefte om meer contact te maken en te praten. Ook ervaren ze meer zelfvertrouwen. Het effect wordt wel omschreven als een combinatie tussen MDMA en cocaïne.

Lichamelijke effecten van 3-MMC zijn: stijging van bloeddruk, verhoging lichaamstemperatuur, stimulatie en verhoogde spierspanning, zweten, droge mond, grote pupillen en tandenknarsen.

Bijwerkingen en risico’s 3-MMC

Over de risico’s van 3-MMC is relatief weinig bekend. De genoemde risico’s zijn gebaseerd op gebruikerservaring en incidenten met het middel. Gebruikers melden: hoofdpijn, verwarring, misselijkheid, angst en paranoia. Daarnaast ervaren ze een sterke neiging om het middel opnieuw te nemen (craving). In de dagen na gebruik voelen ze zich soms neerslachtig of depressief. Ook kunnen ze last hebben van hartkloppingen, uitputting, uitdroging, oververhitting, spierspasmes. Daarnaast zijn er ook incidenten bekend waarbij de gebruikers een epileptische aanval, delier of drugspsychose kregen.





Verbod 3-MMC in de maak

3-MMC staat niet in de Opiumwet. 3MMC snel op de verboden lijst van de Opiumwet komt, net zoals dat het in onze buurlanden het geval is. 3-MMC wordt het meest gebruikt in poedervorm als vervanger van cocaïne. In de omringende landen zijn deze Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) allemaal worden verboden. Nederland is bezig dat verbod gelijk in te stellen.