Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes – met aandacht voor persoonsgerichte zorg

Op 13 november presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes. Dat gebeurt in drie ‘tv-uitzendingen’ waarin journalist Dana Ploeger in gesprek gaat met onder andere Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit.

Evidence based

Voeding en gezond eten zijn extra belangrijk voor mensen met diabetes. Voedingstherapie is een cruciaal onderdeel van diabetesmanagement. Het bevordert een goede bloedglucoseregulatie, verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen. Onderzoek laat zien dat een gezond voedingspatroon bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes, op de korte en langere termijn.

De NDF publiceerde de eerste voedingsrichtlijn in 2006, als basis voor evidence based voedingszorg. Daarbij benadrukt de richtlijn het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in de diabetesketen. De richtlijn wordt opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met daarin behalve voedingsdeskundigen en diëtisten, ook vertegenwoordigers van diabetespatiënten, zorgverleners en behandelaars. De werkgroep voor de nieuwste editie werd voorgezeten door prof. dr. Edith Feskens. De totstandkoming van deze richtlijn is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Diabetes Fonds en een bijdrage van Wageningen University en Research (WUR).

Persoonsgericht

De nieuwe richtlijn heeft als ondertitel: Voedingsadvies voor mensen met (een hoog risico op) diabetes: een evidence-based richtlijn met aandacht voor persoonsgerichte zorg. De persoonsgerichte benadering wordt in de inleiding kort toegelicht:

“Omdat iedere persoon met diabetes anders is, zal de voedingstherapie ook per persoon verschillen. De zorgverlener die de persoon met diabetes begeleidt, dient de voedingsadviezen aan te passen aan de individuele wensen en behoeften (budget, religie, cultuur, overtuiging, kennis) van de persoon met diabetes, waarbij de volwaardigheid van het voedingspatroon uitgangspunt is. Er bestaat geen optimaal voedingspatroon dat voor iedere persoon met diabetes het beste werkt. Deze richtlijn biedt dan ook geen one-size-fits all benadering, maar handvatten om zorgverleners en patiënten te ondersteunen met het maken van beslissingen over passende voedingszorg.”

Presentatie

Ter gelegenheid van Wereld Diabetes Dag presenteert de Nederlandse Diabetes Federatie op vrijdag 13 november WDDtv. Journalist Dana Ploeger gaat in drie korte uitzendingen in gesprek over de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes. De eerste uitzending is om 10 uur, met hoogleraar Edith Feskens over het belang van voedingszorg en de nieuwe richtlijn voor mensen met diabetes. Om 11 uur het gesprek met diëtist Elise Kuipers over o.a. individuele eetpatronen. Om 13 uur de laatste uitzending, met diëtist Maria Sahakian over cultuursensitief voedingsadvies. De uitzendingen zijn te bekijken op diabetesfederatie.nl.

De NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2020 is vanaf 13 november te vinden op de website zorgstaarddiabetes.nl en in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. Daar zijn ook de video-gesprekken te vinden.

Bron: NDF