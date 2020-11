Carlijn de Ruijter nieuw lid raad van bestuur Máxima MC

De Raad van Toezicht van Máxima MC (MMC), met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven, heeft Carlijn de Ruijter (1974) benoemd als lid van de raad van bestuur. Zij zal per 1 februari 2021 toetreden tot de raad van bestuur, die vanaf dat moment weer drie leden telt. De Ruijter zal zich binnen Máxima MC onder andere gaan bezighouden met zorginnovatie en digitalisering. De Ruijter studeerde fysiotherapie en sociale organisatiepsychologie in Leiden. Na een aantal jaren als fysiotherapeut te hebben gewerkt, maakte zij de overstap naar de financiële sector. Ze werkte achtereenvolgens bij Fortis en ABN AMRO. De afgelopen vier jaar was zij onderdeel van het leiderschapsteam van Personal Banking, dat verantwoordelijk is voor het kantorennet en de ruim 3000 medewerkers die de particuliere klanten bedienen.

Chiel Huffmeijer, voorzitter van de raad van toezicht van Máxima MC, kijkt tevreden terug op de procedure en het resultaat: “Met het benoemen van Carlijn de Ruijter hopen we de komende jaren forse stappen te kunnen zetten in het toekomstbestendig maken van MMC. Op basis van haar ervaring, onder andere met het digitaliseren van het klantcontact in het bankwezen, hebben we hoge verwachtingen. We kijken erg uit naar de samenwerking en wensen haar veel succes.” De huidige raad van bestuur, bestaande uit Jan Harm Zwaveling en Marten Kroese, is blij dat het bestuur met de komst van Carlijn weer compleet is. “We zien er naar uit samen te werken aan de (digitale) doorontwikkeling van MMC en om gezamenlijk verder te bouwen aan onze positie als vernieuwende aanbieder van medisch-specialistische zorg in Nederland.”

Ook De Ruijter kijkt uit naar de samenwerking: “Ik herken me sterk in de ambitieuze visie van Máxima MC op het gebied van hoogwaardige zorg en de stappen die het ziekenhuis zet op het gebied van innovatie. Minstens zo belangrijk vind ik de open en verbindende cultuur die MMC uitstraalt. Als geboren Brabantse heb ik er dan ook erg veel zin in om een bijdrage te leveren aan het doel om samen Brabant gezonder te maken.”

