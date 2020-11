Online toegang tot geneesmiddelinformatie op maat vergroot medicatieveiligheid bij 4,3 miljoen Nederlanders

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) in combinatie met Kijksluiter is nu digitaal beschikbaar vanuit het medicatieoverzicht in het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn). Ruim 4,3 miljoen Nederlanders kunnen nu direct vanaf hun smartphone, tablet of computer begrijpelijke informatie over hun geneesmiddel lezen of kijken. Het beschikbaar stellen van de interactieve GIP zorgt er voor dat patiënten 24 uur per dag online toegang hebben tot dezelfde informatie die ze ook meekrijgen aan de balie van de apotheek.

Door de koppeling met het medicatieoverzicht hoeft de patiënt niet zelf op zoek te gaan naar de juiste informatie. De patiënt beschikt op ieder moment direct over begrijpelijke en betrouwbare informatie passend bij zijn of haar specifieke situatie. Met de combinatie van GIP met Kijksluiter biedt de apotheek geneesmiddelinformatie op maat aan, waarbij de patiënt kan kiezen of hij wil lezen of kijken. Naast geneesmiddelinformatie in tekst is er ook een animatievideo beschikbaar. Dit is belangrijk, omdat een groot deel van Nederland over slechte gezondheidsvaardigheden beschikt en/of laaggeletterd is. De patiënt is niet altijd in staat om bijsluiterinformatie te lezen of te begrijpen.

Digitale geneesmiddelinformatie op maat

Pharmacom-apotheken zijn bekend met de GIP als PDF op papier. Steeds meer zorgverleners en patiënten hebben echter ook behoefte aan een digitale versie. De integratie van GIP biedt dan ook grote meerwaarde. De zorgverlener kan de GIP nu digitaal aanbieden, passend bij de mondelinge uitgiftebegeleiding én het specifieke geneesmiddelgebruik van de patiënt.

Betrouwbaar en altijd te raadplegen

Channah de Haas is apotheker bij Stichting Health Base en vertelt: “Een voordeel ten opzichte van openbare websites en apps is dat de GIP betrouwbare informatie biedt via de zorgverlener, die hetzelfde is als de informatie die de zorgverlener vertelt aan de balie. Daarnaast is de GIP ook nog eens op maat voor de patiënt. De digitale versie is ook handig voor onderweg of op vakantie, omdat deze altijd en overal met de smartphone te benaderen is. Om tot een goede digitale variant te komen hebben we de bestaande GIP omgezet naar een digitale versie en vervolgens opgedeeld in ‘klikbare’ rubrieken. Dit zorgt ervoor dat de informatie op een beeldscherm goed scanbaar is en de patiënt er doorheen kan navigeren en alleen relevante informatie kan lezen. We hebben het eerst getest bij een testpanel, voordat het doorontwikkeld is.”

Bron: Stichting Health Base