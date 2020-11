Reinier de Graaf ziekenhuis start campagne voor meer begrip en respect

“Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?” Dat is de slogan van de campagne ‘Respect’ die Reinier de Graaf vandaag in het ziekenhuis en op social media is gestart. Aanleiding hiervoor is dat onze medewerkers steeds vaker te maken krijgen met patiënten en bezoekers die de coronamaatregelen niet opvolgen. In de campagne vertellen zorgprofessionals waarom ze er alles aan doen om in deze zware coronatijd zelf overeind te blijven. Dit lukt hen alleen als iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Deze zijn er namelijk niet voor niets. Hiermee beschermen we onze kwetsbare patiënten, bezoekers én onszelf tegen het coronavirus. Met de campagne hopen we op meer begrip voor de regels en respect voor elkaar. Want, alleen samen houden we de zorg veilig.

Meer begrip

Wij begrijpen dat de coronamaatregelen moeilijk zijn voor iedereen. Zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis, maar 1 unieke bezoeker per patiënt per dag, maximaal 1 begeleider mee naar een afspraak, 1,5 meter afstand houden, een mondneusmasker dragen, screening bij de hoofdingang op klachten en natuurlijk een goede handhygiëne. Anders dan tijdens de eerste coronagolf, ervaren zorgprofessionals in het Reinier de Graaf ziekenhuis dat mensen deze regels niet meer altijd als vanzelfsprekend naleven. De maatregelen zijn er om een veilige ziekenhuisomgeving te creëren voor iedereen. Toch moeten zij dagelijks patiënten en bezoekers aanspreken op hun gedrag, waarbij de emoties soms hoog oplopen. Hiermee verliezen onze zorgverleners kostbare energie, die zij veel liever stoppen in het geven van aandacht en zorg aan hun patiënten.

Campagne

In de campagne ‘Respect’ vertellen vijf zorgprofessionals van verschillende afdelingen waarom zij tot het uiterste gaan om in deze zware coronatijd zelf overeind te blijven. Daarnaast leggen ze het belang van de coronamaatregelen uit en wat het onbegrip dat zij ervaren persoonlijk met hen doet. De komende weken delen we hun verhalen op onze website reinierdegraaf.nl en op onze social media-kanalen met de hashtags #respectvoorelkaar en #samenhoudenwedezorgveilig. Vandaag is de aftrap van de campagne met een groot billboard voor het ziekenhuis en levensgrote afbeeldingen van de boegbeelden in het ziekenhuis met daarop hun persoonlijke boodschap. Wij vragen iedereen om onze campagne-uitingen te delen, onze zorgprofessionals te steunen en het begrip en respect voor elkaar te vergroten.

Respect voor elkaar

De coronacrisis is een onzekere tijd voor iedereen. Een tijd van ziekte, angst, wanhoop, dilemma’s en de 1,5 meter samenleving. Een tijd waarin onze zorgprofessionals onder grote druk staan. Nog niet bijgekomen van de eerste golf, staan zij tijdens deze tweede golf opnieuw klaar voor een grote stroom coronapatiënten. En dit keer is de uitdaging nóg groter. We kampen dit keer ook met uitval van medewerkers die zelf besmet zijn geraakt. Tegelijkertijd zetten zij alles op alles om ook de reguliere zorg door te laten gaan. Want iedereen heeft recht op zorg. Ondanks het personeelstekort en de toegenomen zorgvraag blijven zorgmedewerkers van Reinier de Graaf overeind. Om te zorgen voor jou, als je dat nodig hebt. Om overeind te blijven is een veilige ziekenhuisomgeving noodzakelijk. Daarom gelden in Reinier de Graaf strikte veiligheidsmaatregelen, om besmetting en verspreiding van het virus binnen het ziekenhuis te voorkomen.

“Wij blijven overeind voor jou. Houd jij je aan de regels voor ons? #respectvoorelkaar #samenhoudenwedezorgveilig

Bron: RDGG