Pathologen werken steeds vaker virtueel met elkaar samen

Pathan ontvangt 100% digitaal award van Philips als erkenning voor digitale werkwijze



Pathan BV heeft de 100% digitaal award van Philips ontvangen als erkenning van de digitale werkwijze van het pathologielaboratorium. Pathologen beoordelen de weefsels en cellen niet langer standaard onder de microscoop maar op een beeldscherm. De digitalisering van de pathologie maakt het mogelijk voor pathologen om op afstand samen te werken. Voor een organisatie zoals Pathan die werkt voor meerdere ziekenhuizen is dit van groot belang. Pathan werkt voor ziekenhuizen in de omgeving van Rotterdam en in Zeeland.



“Onze pathologen werken vanaf verschillende locaties met elkaar samen en participeren bij wijze van spreken virtueel als één staf”, zegt Arlinke Bokhorst, Bestuurder bij Pathan BV. “Door onze digitale werkwijze kunnen de pathologen makkelijker met elkaar op afstand overleggen over de coupe van een patiënt alsof ze bij elkaar binnenlopen. We hebben niet alleen geïnvesteerd in digitale pathologie maar ook goede connectiviteit naar onze server in Rotterdam. Een patholoog in Zeeland kan deze raadplegen, alsof hij in Rotterdam zit.”

Focus op kwaliteit en specialisatie

Pathan verzorgt het pathologieonderzoek voor vijf ziekenhuizen: Franciscus Gasthuis in Rotterdam, Franciscus Vlietland in Schiedam, IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. De pathologen bevinden zich op andere locaties dan de artsen waarvoor diagnoses worden gesteld. Digitale pathologie helpt het laboratorium niet alleen bij het uitwisselen van beelden tussen verschillende pathologen, maar ondersteunt ook kwaliteitsbesprekingen en de communicatie met de medische specialisten. Ook wordt de scholing die Pathan verzorgt hierdoor gefaciliteerd, waardoor dit ook op afstand gevolgd kan worden, iets wat in deze tijd van de uitbraak van het coronavirus beslist van pas komt.



100% digitaal award

Philips reikt de 100% digitaal award uit aan elk pathologie laboratorium die overstapt op een digitale werkwijzen en voldoet aan een drietal criteria. De aanpak is 100% digitaal als het laboratorium aan de volgende criteria: alle histologie coupes (FPPE-slides) worden digitaal gescand, digitale beoordeling van de beelden is de standaardwerkwijze van het lab en de meerderheid van de pathologen werkt digitaal.

[2] “Voor een groot pathologielaboratorium zoals Pathan is digitalisering een grote stap die een verandering van werkwijze vereist,” zegt Daniella van den Corput, Business Marketing Manager Laboratory & Pathology Solutions bij Philips Benelux. “Met onze digitale pathologie oplossingen willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van pathologielaboratoria. Door te digitaliseren hopen we dat de samenwerking in een netwerk-organisatie zoals Pathan verder ondersteund kan worden en patiënten daar uiteindelijk van profiteren bij hun diagnose.”

Bron: Philips