Twaalf gemeenten met tijgermug of gelekoortsmug, soms al negen jaar

Dit jaar zijn tijgermuggen aangetroffen in Lansingerland, Westland, Montfoort, Lelystad, Emmeloord, Assen, Breda, Bladel, Sittard en Valkenburg. In Haarlemmermeer (Schiphol) en in Moerdijk (Heijningen) zijn gelekoortsmuggen gevonden. Dit blijkt uit de vangstgegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In Lelystad worden al negen jaar exotische muggen aangetroffen, in Assen acht jaar, in Montfoort en Emmeloord zeven jaar, en in Moerdijk vijf jaar. Dit blijkt uit de gegevens die de stichting platform Stop invasieve exoten bijhoudt. Volgens het platform gaat het in die vijf gemeenten om importeurs van gebruikte banden, waarvoor de NVWA toezichthouder is.

De tijgermug en de gelekoortsmug zijn exotische muggen die tal van virusziekten kunnen verspreiden naar zowel mensen als dieren, zoals dengue ofwel knokkelkoorts, zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van encefalitis (hersenontsteking). Bekende invoerroutes zijn de import van gebruikte banden en Lucky bambooplantjes. De NVWA is daarvoor toezichthouder, en ook verantwoordelijk voor de monitoring en bestrijding van exotische muggen.

De NVWA vermeldt op de website uitsluitend de gemeente en wijk waar de exotische muggen gevonden zijn, en op welke dagen de vondsten zijn gedaan. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan, staat niet op de site. Die gegevens worden pas volgend jaar op de site gepubliceerd. Het kan gaan om grote aantallen. Zo bleek dit jaar dat de NVWA vorig jaar in Valkenburg 350 tijgermuggen had gevonden.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “In Valkenburg is de tijgermug dit jaar opnieuw gesignaleerd, er zijn tussen 7 mei en 22 september twaalf vondsten gedaan, waarbij we niet weten hoeveel muggen er gevangen zijn. Als je bedenkt dat de NVWA na iedere vondst een bestrijdingsactie uitvoert, was het probleem behoorlijk hardnekkig. Hetzelfde geldt zeker ook voor Sittard. Daar werden voor het eerst op 14 september tijgermuggen gevonden, waarna in ruim vijf weken maar liefst veertien vondsten werden gedaan. Ook hier is het aantal gevangen muggen alleen bij de NVWA bekend.

De NVWA houdt in alle gevallen ook geheim waar de muggen precies aangetroffen werden, terwijl de Raad van State vorig jaar heeft vastgesteld dat dit milieu-informatie is. Voor vondsten in woonwijken betekent dit dat de X- en Y-coördinaten (minus de laatste twee cijfers) bekend moeten worden gemaakt. Voor vondsten bij bedrijven betekent dit dat de NVWA de bedrijfsnaam moet onthullen. Aan beide verplichtingen wordt door de NVWA niet voldaan. Volgens het platform is het, mede op basis van de historische gegevens, aannemelijk dat de vondsten in Lansingerland (2 vondsten) en Westland (1) gedaan zijn bij importeurs van Lucky bamboo, en dat het in Lelystad (4), Assen (8), Emmeloord (2), Montfoort (5) en Moerdijk (3) gaat om importeurs van gebruikte banden. Bij het bedrijf in Lelystad worden sinds 2012 elk jaar exotische muggen aangetroffen, in Assen jaarlijks sinds 2013, in Emmeloord jaarlijks sinds 2013 (met uitzondering van 2017) en in Montfoort jaarlijks sinds 2010 (met uitzondering van 2011, 2014, 2016 en 2019). Bij het bandenbedrijf in Moerdijk markeren de drie vondsten van een of meerdere exemplaren van de gelekoortsmug het vijfde jaar dat daar sinds 2009 exotische muggen worden aangetroffen.

Voor zover bekend heeft de NVWA in al die jaren slechts één keer handhavend opgetreden tegen een bedrijf waar exotische muggen zijn aangetroffen. Dat was in 2018, zo bleek zeer recent tijdens een juridische procedure die het platform eind 2018 was gestart. Ook over deze handhavingszaak weigert de NVWA ook maar iets bekend te maken.

Uit mediaberichten en door de gemeente verschafte informatie blijkt dat de tijgermuggen in Breda en Bladel door de NVWA gevonden zijn op parkeerterreinen vlak over de grens met België. Deze zijn vermoedelijk in vracht- en personenauto’s meegekomen uit zuidelijk Europa.

De gelekoortsmuggen die op Schiphol zijn aangetroffen, zijn hoogstwaarschijnlijk in vliegtuigen meegelift.

Wat de bron is van de tijgermuggen in Valkenburg en Sittard is onduidelijk, doordat de NVWA in weerwil van de uitspraak van de hoogste rechter van Nederland en in strijd met het verdrag van Aarhus en de Wet openbaarheid van bestuur de locatiegegevens geheim houdt.”

