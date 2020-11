Zorginnovatie tegen eenzaamheid en onbegrip in Nederlandse zorghuizen

Beeldbelinnovatie tegen eenzaamheid en onbegrip in Nederlandse zorghuizen. Qwiek brengt de familie weer veilig en eenvoudig in het verpleeghuis

Samen op de bank een kopje koffie drinken in het verpleeghuis. Genieten van de verhalen van de kleinkinderen, die even langskomen. Echte verbindingen en interacties, die altijd zo gewoon waren, lijken nu zo ver weg. Dit jaar is door de beperkingen vanwege COVID-19 maar al te duidelijk geworden dat de impact van het gebrek aan contact en interactie met familie een hoop teweeg brengt. De innovatie Qwiek.connect brengt mensen in deze roerige tijden weer veilig bij elkaar en zorgt voor de broodnodige verbinding.

De Qwiek.connect is slimme webcam met een gebruiksvriendelijke app, waarmee familie en zorgverlener in combinatie met de Qwiek.up, een audiovisuele projector, eenvoudig en veilig connectie kunnen maken. De videobellen wordt al in ruim 1 op de 3 Nederlandse zorghuizen ingezet om onrust bij bewoners weg te nemen.

Klein beeldscherm met onhandige touchscreens

Contact leggen tussen bewoners en familie is op dit moment erg lastig. Eenzaamheid en onbegrip bij bewoners zijn vaak het gevolg, evenals onrustige zorgmomenten en een hogere werkdruk in de ouderenzorg, doordat intensievere begeleiding door zorgmedewerkers nodig is. Er is de afgelopen maanden van alles geprobeerd om het contact met familie zo veel mogelijk te behouden en tot stand te brengen. Tablets, telefoons, bezoekcontainers, maar met name het videobellen via Facetime of Skype werd veelal ingezet. En dat bleek lang niet altijd succesvol. “Het kijken naar het kleine beeldscherm met onhandige touchscreens, waarbij per ongeluk de verbinding wordt verbroken door opa of oma. Het zorgt vaak voor verwarring of te veel afleiding bij bewoners. Daarnaast bleek het tekort aan geschikte apparatuur, zoals iPads en telefoons, ook bij sommige verpleeghuizen een struikelblok”, vertelt Paul Voncken, algemeen directeur van zorginnovatiebedrijf Qwiek.

Levensgrote projectie

Op basis van de uitdagingen en behoeftes die in de zorgomgeving spelen, heeft men gekeken hoe ze eenvoudig beeldbellen met ‘real-life’ beleving in de verschillende zorgomgevingen mogelijk kunnen maken. Met behulp van de reeds breed geaccepteerde zorginnovaties is het mogelijk om direct contact te hebben met familie of vrienden. Door de levensgrote projectie op de muur of plafond is het net alsof familie bij de cliënt of bewoner op bezoek is. Paul Voncken: “Alle technische drempels zijn weggenomen. Makkelijker en veiliger dan dit wordt beeldbellen niet.” Na het maken van de connectie, kan de cliënt in alle privacy samenzijn met familie of geliefde.



Gebrek aan contact

Na intensieve ontwikkeling in samenwerking met verschillende zorginstellingen,heeft ZuidOostZorg uit Friesland onlangs een pilot gehouden met de Qwiek.connect.

Is hiermee het probleem van eenzaamheid en dat gebrek aan fysiek contact en die knuffel op de bank opgelost? Paul Voncken: “Innovaties en zorgtechnologie zullen dat natuurlijk nooit helemaal voor elkaar krijgen. Maar zorgen er wel voor dat we met z’n allen een klein beetje dichter bij elkaar kunnen komen. En dat is wat zowel de bewoner als de zorgverlener, nu meer dan ooit, heel hard nodig hebben.”

Meer informatie over de Qwiek.connect is te vinden op www.qwiek.eu.