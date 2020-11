Ikazia trakteert als eerste Rotterdamse ziekenhuis op groen-witte muisjes

Beschuit met muisjes is een echte Nederlandse traditie. Nergens ter wereld wordt, na de geboorte van een kind, beschuit met muisjes gegeten. Naast de bekende blauwe en roze variant biedt Ikazia, als eerste Rotterdamse ziekenhuis, nu ook groen-witte muisjes voor de trotse ouders van de allerjongste Rotterdammertjes.

In de kleuren van de stad

Sietske van der Ent is teamleider in het Moeder en Kind Centrum van Ikazia. “Toen ik hoorde dat er sinds kort muisjes bestaan in de kleuren van de stad, was ik direct enthousiast. Ik vond het zo’n origineel idee. Samen met mijn collega’s van de restauratieve dienst heb ik gekeken of we dit ook konden aanbieden en dat was het geval. Het is trouwens niet zo dat de blauwe en roze muisjes nu verdwijnen. Er zijn ook ouders die liever de gebruikelijke kleuren zien en dat is natuurlijk ook helemaal prima! We hebben de groen-witte muisjes toegevoegd aan ons assortiment voor de mensen die dat leuk vinden.”



De familie Abdihoxha uit Rotterdam kreeg de eer om als eerste een beschuitje met groen-witte muisjes in Ikazia te eten. “Gisteravond is onze dochter Alina geboren en in tegenstelling tot ons is zij echt een Rotterdammertje” vertelt Arlind Abdihoxha, de trotse vader van Alina. “Wij komen namelijk uit Albanië. Mijn vrouw woont hier zelfs nog maar een paar maanden.” Met deze Nederlandse traditie is het echtpaar niet bekend, maar ze vinden het wel erg leuk. Op de vraag of ze dit aparte beleg ook lekker vinden, wordt volmondig “ja” geantwoord. “Absoluut! We houden allebei van anijs en het ziet er vrolijk uit.”

Hét geboortecentrum van Rotterdam

De Rotterdamse ondernemer Olaf Ouwerkerk en zijn tweelingzus Marise staan letterlijk aan de wieg van de Stadsgenootjes: “We zijn heel trots dat onze groen-witte muisjes nu ook verkrijgbaar zijn in het Ikazia Ziekenhuis. Dit ziekenhuis staat bekend als hét geboortecentrum van Rotterdam en is niet meer weg te denken uit Zuid. Wij vinden het een grote eer en heel passend dat Ikazia als eerste Rotterdamse ziekenhuis deze muisjes aanbiedt. Ik hoop dat veel ouders, en hun kraambezoek, van een beschuitje met Stadsgenootjes gaan genieten.

Bron: Ikazia Ziekenhuis