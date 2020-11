Philips afstudeerprijs voor Elfi Hofmejer

Op 30 november ontvangt Elfi Hofmeijer van de Universiteit Twente de Philips Afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence in Health Care van 3.000 Euro. Zij wint deze prijs voor haar onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie (KI). Doel van het project waar haar onderzoek deel van was, is om KI beter te integreren op de radiologie afdeling van het ziekenhuis door middel van onderwijs en met behulp van technische tools. Het gaat met name om de screening te verhogen van drie ziektes; longkanker, chronische obstructieve longziekte (COPD) en hart- en vaatziekte.

Het onderzoek van Elfi Hofmeijer ging over het simuleren van CT-afbeeldingen van de long met zichtbare longknobbeltjes. De kwaadaardige variant van de longknobbeltjes kunnen het gevolg zijn van longkanker. Deze gesimuleerde medische afbeeldingen zouden dus niet daadwerkelijk van een patiënt afkomstig zijn, maar ze zouden er wel zo realistisch uit moeten zien dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Hofmeijer: “Om de gesimuleerde afbeeldingen te kunnen beoordelen heb ik ook gekeken naar huidige methodes die kunnen beoordelen of een gesimuleerde medische afbeelding er daadwerkelijk realistisch uitziet.”

Voordelen simulaties

Elfi Hofmeijer geeft aan dat het onderzoek belangrijk is: “Als we medische afbeeldingen goed kunnen simuleren en verschillende karakteristieken daarvan kunnen beïnvloeden, heeft dit twee grote voordelen; huidige detectie algoritmes op basis van KI kunnen verbeterd worden en een grote variatie aan materiaal voor oefendiagnoses kan gecreëerd worden. Een longknobbeltje kan bijvoorbeeld op verschillende plekken in de long aanwezig zijn en verschillende vormen aannemen. Op deze karakteristieken zou je invloed willen hebben. Als dit succesvol is, zou het de mogelijkheid geven om meer afbeeldingen te kunnen genereren van een ziektebeeld dat niet veel voorkomt. Hier zouden de huidige detectie technieken, die werken op basis van KI, gebruik van kunnen maken door hun training hiermee uit te breiden. Daarnaast biedt deze methode ook mogelijkheden voor meer oefenmateriaal in het onderwijs van de Radiologie.”

Elfi Hofmeijer

Momenteel doet Elfi promotieonderzoek aan de UT bij de vakgroep RaM, faculteit EEMC, UT. Zij is bezig met de ontwikkeling van een ‘Medical Image Simulator’. Haar onderzoek maakt deel uit van een werkpakket van een door ZonMw gesponsorde B3Care project, onder leiding van dr.ir Ferdi van der Heijden en prof.dr.ir. C.H. Slump.

Philips Afstudeerprijs

Dit jaar wordt deze Philips Afstudeerprijs voor de vijfde keer toegekend. Er waren in totaal 14 inzendingen. Philips wil hiermee het belang benadrukken van innovaties op het gebied van Biomedische Technologie, één van de richtingen waar Philips HealthTech zich op richt om de duurzame gezondheidszorg van de toekomst te realiseren.

Bron: Universiteit Twente