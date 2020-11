HIV010: nog te weinig aandacht voor de andere pandemie

“In deze tijden lijken we bijna te vergeten dat we al jaren leven met een andere pandemie: hiv en aids. 1 December is het Wereld Aids Dag. Juist nu willen we aandacht geven aan het leven met hiv.”, zegt Stichting Mara. De stichting zet zich al jaren in voor mensen die leven met hiv en stigmabestrijding. Om dit jaar extra aandacht te geven aan deze ziekte is de stichting verschillende projecten gestart in samenwerking met andere gelijke initiatieven onder het samenwerkingsverband HIV010.

“Hoe is het om te leven met hiv?”

HIV010 heeft Bas van de Kruk, een interdisciplinaire kunstenaar en filosoof, die zelf al jaren leeft met hiv gevraagd een video te maken op basis van de verhalen van andere jonge mannen die leven met hiv. Hoe is het als je het net hoort, hoe geef je daarna je leven vorm, hoe leer je het accepteren. De video is te zien op www.alsjehetvertelt.nl

COVID: Overeenkomsten en verschillen

Karlijn Bunnig, geestelijk verzorger voor mensen met hiv bij Stichting Mara, zag gedurende de pandemie steeds meer overeenkomsten en verschillen tussen covid-19 en hiv/aids. Hierover schreef ze een column. Ze hoopt dat de covid-19 pandemie bijdraagt aan een afname van het stigma op hiv. https://www.maraprojecten.nl/news/column-voor-wereld-aids-dag/

#aware.hiv

Het Erasmus MC is gestart met #aware.hiv, een project om het aantal hiv-besmettingen terug te brengen naar nul. Het initiatief sluit aan bij het doel van de Verenigde Naties dat de aidsepidemie in 2030 ten einde moet zijn. Het #aware.hiv project richt zich op het actief opsporen van mensen met een verhoogde kans op een hiv-infectie, namelijk de 7% mensen die leven met hiv in Nederland, maar nog niet van op de hoogte zijn van hun diagnose hiv. De slogan van het project ‘Dare to be aware’ staat voor het creëren van awareness over hiv-indicator aandoeningen én voor het normaliseren van testen op hiv als routine zorg bij bepaalde aandoeningen. “Zo zorgen wij in Nederland voor 0 nieuwe HIV infecties.”, aldus het initiatief. Op 1 dec wordt de website gelanceerd: http://www.awarehiv.com/

Steun voor vrouwen met hiv

Stichting Humanitas zal dit jaar een besloten dag houden voor vrouwen die in Rotterdam leven met hiv. Volgens de organisatie blijft de steun van elkaar nodig.

HIV010

Deze initiatieven zijn tot stand gekomen door HIV010, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en vrijwilligers. HIV010 heeft als doelstelling om in en rond Rotterdam de aandacht te blijven vestigen op de positie van mensen die leven met hiv/ aids. HIV010 doet projecten rond voorlichting, preventie en stigmabestrijding.

Meer info over HIV010 is hier te vinden: https://www.facebook.com/HIV010/

De activiteiten worden in samenwerking met de volgende partners georganiseerd: