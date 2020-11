TopSupport, St. Anna Ziekenhuis en Fysiotherapie Van Hoof starten spreekuur voor onbegrepen knieschijfklachten

Met ingang van 25 november kunnen jonge mensen met onverklaarbare klachten aan de knie(schijf) terecht bij TopSupport bij het nieuwe knieschijf expertise spreekuur. Een unieke samenwerking tussen Topsupport, St. Anna Ziekenhuis en Fysiotherapie Van Hoof die jonge patiënten het perspectief biedt op een pijnvrij leven. Het spreekuur is gericht op mensen tussen 10 en 30 jaar, die extreme pijn in de knie(schijf) hebben, waar nog geen verklaring voor gevonden is.

Een grote groep jongeren loopt lange tijd met knieklachten, waar geen oorzaak voor gevonden wordt. Door de pijn lopen zij vast in het dagelijks leven (school, sport, thuis). We spreken dan van het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS)*. Het nieuwe spreekuur is speciaal bedoeld voor deze groep. Door middel van een samenwerking tussen orthopeed en fysiotherapeut, worden de klachten vanuit een holistisch oogpunt benaderd. Dit betekent dat we verder kijken dan het normale lichamelijk onderzoek en ook mentale factoren die een rol kunnen spelen, meenemen in het onderzoek.

Snel duidelijkheid



Na verwijzing door de huisarts en een digitale intake vindt in één afspraak het onderzoek door orthopeed en fysiotherapeut plaats, inclusief röntgenfoto en volgt er meestal direct een diagnose. Aansluitend wordt het vervolgtraject met de patiënt doorgenomen en worden eventuele vervolg behandelingen gepland. Zo weet je in één afspraak waar je aan toe bent.

*Het patellofemoraal pijnsyndroom (PFPS) kenmerkt zich door pijnklachten rond de knieschijf (de patella).De pijn neemt toe bij traplopen, fietsen, wandelen en hardlopen. Ook is (lang) zitten met gebogen knieën pijnlijk. Vervolgens kunnen opstaan en gaan lopen een stijf en pijnlijk gevoel geven. PFPS komt het meest voor rond de puberleeftijd. Daarnaast komt het bij vrouwen vaker voor dan bij mannen.