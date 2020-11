Vrijdag in Meldpunt: thuis sterven mag, zolang de geldvoorraad strekt

De palliatieve zorg voor mensen die op punt staan te overlijden komt in gevaar door strikte budgetregels van zorgverzekeraars. Als het jaarbudget voor de zorgaanbieder wordt overschreden worden de kosten niet meer vergoed en moet een doodzieke patiënt in zijn laatste dagen worden overgenomen door een andere zorgaanbieder. “Zorgverzekeraars zijn meer boekhouders dan financiers van goede zorg”, stelt Hans Buijing van Zorgthuisnl in Meldpunt op vrijdag 27 november om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.

De Scheveninger Jan Pronk (80) hoort in augustus dat hij lijdt aan kanker en nog maar kort te leven heeft. Broer Koos en schoonzus Astrid beloven hem wat hij zo graag wil: in zijn vertrouwde huis, omringd door familie en vrienden, zijn laatste dagen slijten met de 24-uurs zorg waarvoor hij is verzekerd. Dat lijkt geregeld maar op het laatste moment kan deze terminale thuiszorg niet doorgaan, omdat het budgetplafond is bereikt dat zorgverzekeraar OHRA met zorgorganisatie Allerzorg heeft afgesproken. Daarom wordt hij op 3 oktober – tegen zijn uitdrukkelijke wens in – toch overgebracht naar een hospice. Diezelfde avond overlijdt Jan Pronk in het hospice. De familie blijft achter met verdriet, verbazing over hoe dit mogelijk is en een schuldgevoel over dat ze zijn laatste wens en hun belofte niet hebben kunnen inlossen.



Hans Buijing, bestuurder van brancheorganisatie voor thuiszorg Zorgthuisnl ziet dit vaker gebeuren en vindt dat zorgverzekeraars te veel aan het boekhouden zijn en geen oog meer hebben over de praktijk van goede zorg. Hij licht dit toe in Meldpunt.

