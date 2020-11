Zelfstandig ondernemer onderneemt, ook tijdens corona

Driekwart van de zelfstandig ondernemers in Nederland laat zich niet afschrikken door de coronacrisis. Ze veranderen liever hun businessmodel dan dat ze stoppen met ondernemen. Dit blijkt uit een onderzoek van ZZP Nederland in samenwerking met Movir. Mariëlle Rensel, directeur ZZP Nederland: ‘De coronacrisis raakt iedereen, zo ook de zelfstandig ondernemer, ieder op zijn eigen manier. Maar de grote gemene deler is dat ze deze uitdagingen met lef en creativiteit tegemoet treden’.

Toch ondervindt de zelfstandig ondernemer ook de gevolgen van de coronacrisis. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers (veel) minder opdrachten en omzet heeft. Ook blijkt dat de zelfstandig ondernemer zijn zakelijk leven op dit moment gemiddeld een 6,4 geeft en voor zijn privéleven een 7. Bij ruim een derde is de balans tussen werk en privé achteruitgegaan sinds corona, terwijl bij bijna de helft niets is veranderd. Opvallend hierbij is dat slechts dertig procent van deze zzp’ers meer stress ervaart dan voor de crisis.

‘Bij de uitval van zelfstandig professionals’, zo geeft Yoram Schwarz, directeur van Movir, aan ‘weten we uit ervaring dat het belangrijk is dat de onderliggende oorzaak van stress wordt herkend, om het vervolgens ook te erkennen. Dan kun je kijken naar passend maatwerk om uitval te voorkomen die past bij de zelfstandig professional. Dit kan op allerlei gebieden zijn, denk hierbij aan het inkomen, het gezin, de werk-leven balans, maar ook de bedrijfscontinuïteit. We willen handvatten geven, maar voorop staat dat we samen kijken waar ondernemers behoefte aan hebben. Zo hebben we tijdens corona masterclasses georganiseerd waarbij we ondernemers handvatten boden om creatief met hun bedrijfsstrategie om te gaan. Dit aan de hand van het Business Model Canvas.’ Het onderzoek is uitgevoerd onder de 1.400 aanmelders voor de Dag van de ZZP’er. Ruim 500 deelnemers deden mee aan het onderzoek.

Bron: Movir