Behandelorganisatie Psyned trekt aan alarmbel: mentale gezondheid werknemers onder druk

Werkgevers moeten prioriteit geven aan mentaal welzijn werknemers

Landelijke behandelorganisatie Psyned ziet sinds de start van de tweede corona golf een verdubbeling in het aantal behandeltrajecten dat organisaties aanvraagt voor hun werknemers. In mei dit jaar verliepen er per week 42 behandelingen via de werkgever, nu zijn dat er gemiddeld 90 per week. De vraag naar hulp bij psychische klachten op de werkvloer stijgt al sinds het begin van corona, maar nu opvallend snel. Psyned raadt werkgevers met klem aan tijdig zorg te bieden, om massale uitval door psychische klachten te voorkomen.

Situatie vraagt om meer preventieve ondersteuning

“Normaal gesproken zien wij iedere winter een stijging van het aantal mensen dat om psychologische hulp vraagt, maar nooit zo’n grote stijging onder het aantal behandelingen dat via de werkgever verloopt. Dat het aantal behandeling nu in de herfst opvallend hard stijgt is zorgwekkend te noemen”, zegt Patrick Callahan, algemeen directeur van landelijke behandelorganisatie Psyned. Psyned voorspelt dat deze stijgende lijn zal doorzetten. Doordat veel werknemers thuiswerken hebben organisaties minder goed zicht op hoe het met hun personeel gaat. Volgens Psyned eist de huidige situatie veel van medewerkers en balanceren veel van hen op dit moment op het randje. Daarnaast moet de winter, waarin normaal gesproken al meer mensen psychische klachten ervaren, nog komen. Callahan: “Dit kunnen we gezamenlijk indammen, door preventiever te handelen”.

Mentaal welzijn moet bij iedere werkgever prioriteit zijn

Callahan: “Het is als werkgever jouw plicht om goed voor je personeel te zorgen, maar in de huidige situatie moet dit echt een prioriteit zijn. Helaas zien wij veel cliënten met psychische klachten van wie de werkgever het nut van (preventieve) ondersteuning vanuit de werkgever niet inziet”. Toch lijkt het aantal werkgevers dat deze urgentie wel inziet te stijgen. De webinar ‘Verzuim door psychische klachten’ die Psyned normaal gesproken ieder kwartaal organiseert en waarvoor gemiddeld 20 organisaties zich aanmelden, zit nu met 50 aanmeldingen vol en zelfs de extra ingeschoten webinars in december hebben geen plekken meer beschikbaar.

Zonder tijdige ondersteuning zullen steeds meer werknemers omvallen

Dat meer organisaties het mentaal welzijn van hun personeel serieus nemen is volgens Callahan een goede zaak: “Het is goed om met online borrels aan de verbondenheid te blijven werken, maar om medewerkers gezond te houden en verzuim door psychische klachten te voorkomen is er meer nodig dan dat. Dat wij een toename zien in het aantal werkgevers dat professionele ondersteuning aan hun werknemers aanbiedt stemt mij positief. Ik hoop dat meer werkgevers dit voorbeeld zullen volgen”. Toch vindt Psyned dat er ook nog heel veel organisaties hun medewerkers beter kunnen ondersteunen. Psyned ziet met gemiddeld 1000 behandelingen in de week slechts het topje van de ijsberg van de mensen die hulp nodig hebben en slechts 10 % procent hiervan komt via de werkgever. Callahan: “Medewerkers vinden het vaak lastig om zelf hun werkgever om hulp te vragen. Door als werkgever bij voorbaat goede zorg aan te bieden verlaag je voor werknemers deze drempel. Achterhaal als werkgever zelf tijdig hoe het met jouw personeel gaat. Ondersteun je medewerkers preventief en voorkom dat ze in groten getale zullen omvallen”.

Over Psyned – Psychologen Nederland

Behandelorganisatie Psyned maakt zich er hard voor dat mensen zo snel mogelijk passende psychologische hulp krijgen. De organisatie handelt anders dan de reguliere GGZ en met 270 behandelaren kent hij geen wachttijden. Psyned heeft een eigen psychologisch verwijsteam dat cliënt en psycholoog aan elkaar koppelt, waarmee ze jaarlijks 9.000 cliënten op weg helpen. Zie voor meer informatie: https://www.psyned.nl/ of https://www.psyned.nl/werkgevers/.

Bron: Psyned