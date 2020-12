Koningin Máxima aanwezig bij start MIND Week van de Prestatiedruk

Tijdens de eerste dag van de MIND Week van de Prestatiedruk – die de organisatie MIND vanaf vandaag organiseert voor studenten om met prestatiedruk en psychische problemen om te gaan – schoof een bijzondere gast aan in de livestream: Koningin Máxima. Zij ging in gesprek met studenten over hoe zij de huidige tijd ervaren en waar zij tegenaan lopen op het gebied van stress, studiebelasting en (gebrek aan) ontspanning.

Al voordat corona uitbrak, gaf 70% van de studenten aan vaak tot zeer vaak de druk om te presteren te ervaren. Deze druk is nog steeds in dezelfde mate aanwezig, maar daarbij komt nu dat jongeren minder mogelijkheden tot ontspanning hebben. Ook het bij elkaar komen met andere studenten om met elkaar af te stemmen en te praten over waar ze tegenaan lopen wordt gemist. MIND biedt hen tijdens de MIND Week van de Prestatiedruk de mogelijkheid hiermee aan de slag te gaan en goed voor zichzelf te blijven zorgen.

Koningin Máxima hoort over de moeilijke tijd van studenten

De MIND Week van de Prestatiedruk geeft studenten tips en concrete handvatten voor een optimaal studentenleven in deze coronatijd. Vandaag ging het onder meer over de effecten van coronamaatregelen op studeren (veel thuis en digitaal werken), het gebrek aan structuur en sociale contacten en faalangst. Studenten kregen een serieuze opdracht die ze moeten uitvoeren om hun prestatiedruk te verminderen. Daarnaast schuift er iedere dag een expert aan die studenten concreet helpt met het aanpakken van hun problemen. Studenten geven vooral aan dat het (h)erkennen van deze moeilijke tijd door medestudenten en de omgeving heel belangrijk is. Marjan ter Avest, directeur van MIND: “Ook wij vinden het heel belangrijk dat erkend wordt dat het voor jongeren een hele lastige tijd is en dat ze niet zoals voorheen de wereld kunnen verkennen en ook zichzelf en anderen beter kunnen leren kennen. Mede daarom vinden we het een prachtig gebaar dat Koningin Máxima vandaag aanwezig was bij de start.”. Eerder bracht Koningin Máxima een werkbezoek aan MIND in oktober 2019 en deed zij mee aan de coronalivestream van MIND en Stichting Out of the Box TV.

Meer informatie over de MIND Week van de Prestatiedruk is te vinden op www.weekvandeprestatiedruk.nl. Studenten kunnen zich hier aanmelden voor de gratis dagelijkse livestream. De MIND Week van de Prestatiedruk duurt van maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december.

De problemen die studenten ervaren zijn onder meer:

– in thuisquarantaine moeten zitten omdat 1 van je 18 huisgenoten verdacht is;

het gemis van sociale contacten;

eenzaamheid (als je je laptop dichtdoet ben je weer alleen);

het missen van teamsportactiviteiten;

problemen met concentratie/motivatie/zelfregie vanuit studenten (dat is de zorg van de leraren);

niet gehoord worden door opleidingen m.b.t. de door studenten aangedragen oplossingen;

Over MIND

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs.

Bron: MIND