Invloed van cannabis op rijgedrag hangt af van type wiet

Cannabisgebruikers kunnen tot vier uur na het inhaleren van het verdovende middel beter niet de weg op gaan. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat er binnen dat tijdsbestek een grote kans is op slingergedrag op de weg. Na vier uur is er geen tot weinig beïnvloeding meer merkbaar van cannabisproducten met ?9-tetrahydrocannabinol (THC), of combinaties van THC en cannabidiol (CBD), de twee belangrijkste werkzame stoffen. Wanneer de cannabis alleen uit CBD bestaat, is er echter geen merkbare beïnvloeding van het weggedrag. De studieresultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Testauto

Deelnemers aan de studie reden in een speciale testauto acht ritten van zo’n 100 kilometer in de omgeving van Maastricht. De ene keer waren ze tevoren onder invloed gebracht van cannabis via een vaporizer, de andere keer kregen ze op die manier een placebo toegediend. Ook bestond er verschil in de soorten cannabis die de deelnemers inademden. Uit de studie blijkt dat met name THC van invloed is op het rijgedrag. Gebruikers van cannabis met THC als belangrijkste bestanddeel waren qua slingergedrag op de weg vergelijkbaar met mensen die meer dan 5 promille alcohol in het bloed hebben, de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer. Pas vier uur na gebruik was de invloed op het rijgedrag weer minimaal. Cannabis die voornamelijk bestaat uit de werkzame stof CBD daarentegen, bleek in de eerste uren direct na gebruik al niet of nauwelijks invloed op de rijvaardigheid te hebben.

Dosis

Aan het onderzoek deden 26 gezonde, regelmatige cannabisgebruikers mee. Van de 188 testritten moesten er 16 om veiligheidsredenen worden afgebroken. Alle deelnemers kregen dezelfde dosis toegediend. Zowel van de werkzame stof THC als van CBD ging het om 13,75 milligram per keer. Dat is voldoende om bij deelnemers hun normale cannabis ‘high’ te produceren. “Deze resultaten zijn zeer relevant met het oog op internationale wetgeving wat betreft het gebruik van cannabis in het verkeer”, zegt onderzoeksleider prof. dr. Jan Ramaekers, hoogleraar Psychofarmacologie in Maastricht. “In veel landen zijn bestuurders die positief testen voor cannabis strafbaar, zonder dat er rekening wordt gehouden met het tijdstip van gebruik en cannabistype. Terwijl die gegevens toch voor hele verschillende uitkomsten zorgen met betrekking tot de verkeersveiligheid.”

