Extra mondkapjes voor Haagse minima

De gemeente Den Haag heeft besloten herbruikbare mondkapjes beschikbaar te stellen aan Haagse inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil de gemeente deze inwoners helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De mondkapjes kunnen gratis worden aangevraagd bij Bureau Ooievaarspas en zijn voor alle minima beschikbaar. Niet alleen voor Ooievaarspashouders.

“Het verplicht dragen van een mondkapje kan voor huishoudens met een laag inkomen een belemmering zijn om mee te blijven doen aan de samenleving. Het kopen van een mondkapje betekent een extra belasting op een vaak toch al krap budget“, zegt wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken en Werk).

Op veel plekken in Nederland werd het gebruik van een mondkapje al enige tijd dringend geadviseerd en per 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht en geldt in alle publieke binnenruimten (inclusief bus- en tramhalten), stationsgebouwen en luchthavens.





Online bestellen



Om minima te wijzen op de mogelijkheid om bij Bureau Ooievaarspas een aanvraag in te dienen worden alle 50.921 huishoudens met een Ooievaarspas per brief geïnformeerd. Per persoon zijn 3 mondkapjes beschikbaar. Door het sturen van een e-mail kunnen de mondkapjes worden aangevraagd. De eerste 1.942 huishoudens (5.800 mondkapjes) hebben inmiddels een aanvraag gedaan. De mondkapjes vallen deze week op de mat.

Op de website en de sociale mediakanalen van de Ooievaarspas staat een instructie hoe je een mondkapje gebruikt en op welke manier je zelf een mondkapje kan maken. Deze instructies zijn door het RIVM opgesteld.





Saamhorigheid



Wij zien dat de saamhorigheid en de bereidheid om elkaar te helpen in tijden van nood in Den Haag wederom groot te zijn. Vrijwilligers van het Vadercentrum Adam in Laak hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis 42.000 mondkapjes voor publiek gebruik gemaakt en verstrekt aan de Voedselbank Haaglanden, het loket voor dak- en thuislozen, Parnassia en huisartsen.



De Voedselbank Haaglanden heeft elk huishouden dat een voedselkrat krijgt kunnen voorzien van twee herbruikbare mondkapje van het Vadercentrum. Ook sociaal ondernemer I-did heeft mondkapjes geleverd. Mooie voorbeelden van hoe initiatieven in de stad ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren worden geholpen.



“Ik wil mijn waardering uitspreken aan alle vrijwilligers die al maanden bezig zijn met het maken van mondkapjes of op een andere manier een bijdrage leveren. Het is mooi om te zien op welke manier Haagse inwoners elkaar ondersteunen in deze moeilijke tijden”, zegt wethouder Van Alphen.

Op alle gemeentelijke locaties worden bij binnenkomst wegwerpmondkapjes verstrekt aan bezoekers die een afspraak hebben en niet zelf over een mondkapje beschikken.

