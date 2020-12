Samenwerken en data delen moet levens redden

Wereldprimeur voor Nederlandse IC’s

Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal samenwerken en gegevens delen om de behandeling van ernstig zieke patiënten te verbeteren. Die data komen vooral uit IC-apparatuur zoals bewakingsmonitoren en beademingsmachines. De combinatie van behandelgegevens en kunstmatige intelligentie kan duidelijk maken welke behandeling het beste werkt bij welke patiënt. De samenwerking heet icudata.nl en is uniek in de wereld.

Het initiatief voor deze samenwerking is van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). “Tijdens de coronacrisis hebben veel intensive cares data gedeeld over de behandeling van coronapatiënten”, vertelt voorzitter Diederik Gommers, “Daardoor weten we nu veel preciezer hoe we moeten beademen en welke medicijnen werken.” Intensivist en projectleider Paul Elbers van Amsterdam UMC vult aan: “Het was geweldig om te zien dat zo’n beetje alle Nederlandse IC’s meteen wilden meedoen. Logisch dus om die samenwerking voort te zetten, want ook buiten corona kunnen we veel van elkaar leren.”

Primeur

Hiermee is Nederland het eerste land ter wereld dat op zo’n grote schaal landelijke IC-data gaat analyseren. Het gaat om meer dan 30.000 datapunten per IC-patiënt per dag. En om zo’n 80.000 intensive care behandelingen in Nederland per jaar. Elke kleine verandering in de situatie van een IC-patiënt levert data op waarvan artsen kunnen leren. Hoe meer data, hoe groter de kans op bruikbare algoritmes die ingezet kunnen worden om intensivisten te helpen bij het maken van behandelkeuzes op de IC.

Beheer, analyses en privacy

Het combineren en analyseren van de gegevens moet uiteraard veilig en zorgvuldig gebeuren. Omdat de privacy van patiënten voorop staat, worden alleen gegevens verzameld die niet direct herleidbaar zijn tot individuele personen. Daarnaast wordt een uitgebreide privacy risico-inventarisatie uitgevoerd. De uitkomst daarvan wordt gebruikt om technische en organisatorische maatregelen te treffen zodat het delen van de gegevens strikt volgens de privacywetgeving en beveiligingsnormen zal plaatsvinden. Het beheer en de privacy zullen daarmee goed gewaarborgd zijn. De data wordt gestandaardiseerd, veilig samengebracht en geanalyseerd in samenwerking met Pacmed. Dit technologiebedrijf heeft veel expertise en ervaring in verwerken, controleren en analyseren van grote hoeveelheden medische data. Daarnaast zijn er nauwe banden met de Stichting NICE, bekend om hun ruime ervaring met het vergelijken van IC-data. Maar de ziekenhuizen bepalen wat er met de data gebeurt.

Ondersteuning van verzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt de samenwerking met ruim twee miljoen euro voor de eerste vijf jaar. Ziekenhuizen blijven verantwoordelijk voor de data, zorgverzekeraars hebben geen inzage in de gegevens. Zorgverzekeraars Nederland is blij met de samenwerking. Directeur Petra van Holst: “Tijdens de coronacrisis heeft de digitalisering van de zorg een enorme vlucht genomen. Dit initiatief laat zien wat de waarde kan zijn van slim gebruik van data. We tillen met dit project samen de zorg op een hoger plan.”

Bron: Amsterdam UMC