Muziek Werkt Zo!: muziek inzetten in de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Philadelphia introduceert muziekmethodiek met praktische handvatten voor iedereen

Muziek is een heel krachtig middel. Daarom ontwikkelde Philadelphia Zorg de methodiek Muziek werkt zo! waarmee je muziek gericht kunt inzetten in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Donderdag 10 december wordt Muziek Werkt Zo! feestelijk online gelanceerd vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam.

De zorgorganisatie stelt Muziek werkt zo! voor iedereen beschikbaar, ook buiten Philadelphia. In de methodiek zijn heel veel muziekactiviteiten, tips en verdiepende informatie te vinden voor begeleiders, familieleden en vrijwilligers. De praktische handvatten helpen om muziek in te zetten om de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking beter én leuker te maken.

Minicollege Erik Scherder



Tijdens de lancering geeft Erik Scherder een minicollege over muziek. Wil jij de livestream van de lancering meemaken? Alle belangstellenden kunnen zich hier aanmelden. Ze krijgen dan de link naar de stream in de mailbox.

Instructie op maat



De muziekmethodiek kan worden ingezet door begeleiders, verwanten (familieleden) en vrijwilligers. Muziek heeft verschillende functies. Zo kan muziek de stemming beïnvloeden, maar ook helpen om alertheid of zeggenschap te vergroten. In de methodiek kun je selecteren welk doel je wilt bereiken. Vervolgens geef je aan met welke doelgroep je werkt. Op basis van die selectie vind je voorbeelden op maat die je kunt toepassen, instructie- en werkbladen en onderbouwing waarom iets wel of niet werkt.

Muziek werkt zo! vind je op www.philadelphia.nl/muziek. Daar geef je allereerst aan wat je wilt bereiken zoals:

alertheid en aandacht beïnvloeden

stemming beïnvloeden

contact versterken

iemands zeggenschap vergroten

Daarna geef je aan voor welke doelgroep je handvatten zoekt zoals bijvoorbeeld:

lichte verstandelijke beperking

matige verstandelijke beperking

ernstige meervoudige beperking

autisme spectrum stoornis

zintuiglijke problematiek

oud

jeugd & gezin

Iedereen spreekt de taal van muziek



Vier jaar geleden startte Philadelphia met haar programma PhiLaLa. Lotte van Opstal, programmamanager PhiLaLa: “Wij geloven in de kracht van muziek, omdat iedereen de taal spreekt van muziek. En dat gaat verder dan het ‘fijne gevoel’ dat muziek vaak aan mensen geeft. Het is een goed hulpmiddel waardoor bijvoorbeeld introverte cliënten beter contact leren maken met anderen. Of om iemands zelfvertrouwen te laten groeien. En natuurlijk als uitlaatklep voor emoties. Daarom zetten we muziek in bij de dagelijkse zorg. “



Het muziekpaspoort



Neem begeleider Linda. Zij ondersteunt Kevin. Twee maanden terug is de vader van Kevin overleden. Linda merkt dat Kevin sindsdien vaak nukkig is en zijn leven niet goed op kan pakken. Als ze hierover met Kevin wil praten houdt hij de boot af en zegt hij dat het allemaal wel gaat.

Linda vraagt zich af of muziek een manier zou kunnen zijn om Kevin te helpen meer over zijn gevoel te praten. Omdat muziek voor Kevin heel belangrijk is, kiest ze ervoor om samen met hem een muziekpaspoort te maken.



Door het samen maken van het muziekpaspoort herinnert Kevin zich weer welke muziek hij altijd met zijn vader luisterde. Als Linda en hij daarna samen deze muziek gaan beluisteren merkt Kevin dat dit echt fijn is. Hij heeft het gevoel dat hij en zijn vader weer wat dichter bij elkaar zijn.



Luisteren naar deze muziek maakt het voor Kevin ook makkelijker om te praten over dingen die hij met zijn vader heeft meegemaakt. Dat ze vroeger gingen vissen en dan terug in de auto keihard meezongen met ‘Zij gelooft in mij’. Er komt voor Kevin ook ruimte om te vertellen dat hij het samen vissen en samen zingen met zij vader heel erg mist. En niet alleen dat mist hij, hij mist zijn vader gewoon heel erg. Dat is moeilijk om te zeggen, maar het lucht ook wel erg op. En het fijne van verdrietig zijn, is dat iemand je wel kan troosten. Dat helpt!



Inmiddels is het een half jaar dat zijn vader er niet meer is. Kevin kijkt naar de foto waar hij en zijn vader samen opstaan. Allebei met een hengel. Hij voelt een brok in zijn keel. Kevin zet zijn cd-speler aan. ‘Zij gelooft in mij’ klinkt door de kamer. Hij glimlacht en zijn verdriet maakt plaats voor vrolijkheid.

Meer weten over het muziekpaspoort? Sebastiaan van het cliëntenkanaal Hallo Thuis interviewt Daniëlle over haar muziekpaspoort en wat muziek voor haar betekent.

Bron: Philadelphia