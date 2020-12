Catharina Ziekenhuis neemt gecombineerde sneltest in gebruik

Op de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis krijgt iedereen die met coronasymptomen wordt opgenomen in het ziekenhuis vanaf deze week een snelle PCR-test die in twintig minuten duidelijkheid geeft over drie virussen: het coronavirus en Influenza A en B; de twee virussen die de griep veroorzaken.

De monsters van de snelle PCR test worden ingezet op de zogenaamde Liat, een apparaat wat één monster per keer kan controleren. Deze test is voor het Catharina Ziekenhuis niet helemaal nieuw. “We gebruiken deze test in het griepseizoen. Dat doen we al drie jaar. Wat wel nieuw is dat we nu ook meteen kijken of een patiënt corona heeft. De patiënt wordt dus in één test gecontroleerd op drie virussen. Juist die combinatie is belangrijk omdat we als ziekenhuis alle patiënten met klachten die kunnen passen bij het coronavirus of influenza in isolatie verplegen”, zegt manager Spoedeisende Hulp, Marieke van Schijndel, “we hadden de afgelopen maanden al de beschikking over een snelle coronatest die binnen 1,5 uur een uitslag gaf, maar de Liat geeft nog sneller duidelijkheid. En dat is heel prettig op een drukke SEH, want nu kunnen we nog sneller beoordelen of een patiënt naar een speciale afdeling moet of dat hij opgenomen kan worden op een reguliere verpleegafdeling. De druk op de zorg kan met deze snelle PCR test veel beter over het ziekenhuis worden verspreid.”

Getraind

De medewerkers van de Spoedeisende Hulp zijn de afgelopen weken getraind om de snelle PCR test uit te voeren. “Dit gebeurt onder supervisie van PAMM, het laboratorium voor pathologie en medische microbiologie. PAMM zorgt voor de kwaliteitsborging van het systeem”, legt arts-microbioloog dr. Ilse Overdevest uit, “de PCR-test op de Liat is nét zo betrouwbaar als de reguliere PCR-test.”

Verdeling

Alle testmaterialen worden in de huidige pandemie centraal in Nederland verdeeld door het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK). “PAMM krijgt een hoeveelheid snelle PCR testen per week toegewezen voor de gehele regio en distribueert deze naar de ziekenhuizen. Omdat we dus niet onbeperkt aan de testen kunnen komen, is het belangrijk om er op een goede manier mee om te gaan. Dat is ook de reden dat we de snelle PCR testen alleen gebruiken voor patiënten die via de SEH worden opgenomen in het ziekenhuis.”