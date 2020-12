Bij kinderen met kanker liggen slaapproblemen op de loer. Stress, symptomen van de ziekte en bijwerkingen van de behandeling hebben een negatief effect op slaap, terwijl slaap het herstel juist bevordert. Vroege opsporing van slaapproblemen is daarom belangrijk.



Van Kooten schrijft in haar proefschrift over het belang van het verbeteren van slaap-meting en specifiek over slaap binnen de kinderoncologie. Ze onderzocht de invloed van infuuspompalarmen op slaap bij kinderen die opgenomen waren voor chemotherapie. De conclusie is dat ze slechter slapen in het ziekenhuis, maar er was geen directe invloed van de alarmen.



Daarnaast bekeek Van Kooten de relatie tussen slaapproblemen en cognitief functioneren bij kinderen na een hersentumor. Het verbeteren van slaap kan een positief effect op de cognitie hebben. Om slaap binnen de kinderoncologie te verbeteren, adviseert Van Kooten de nachtelijke verstoringen (geluid, licht, controles) in het ziekenhuis te verminderen. Ook pleit ze voor het systematisch monitoren van – en zo nodig ingrijpen bij – slaapproblemen gedurende en na behandeling. Hierbij is extra aandacht vereist voor kinderen met cognitieve problemen.

Maandag 7 december

Promotie (VU), Aula, 11.45 uur

Jojanneke van Kooten: Meer aandacht voor slaapproblemen bij kinderen met kanker



Link naar proefschrift