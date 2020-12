Première SDW & Omroep Brabant ‘Wat kan je wel!?’

Maandag 7 december was de feestelijke première van de documentairereeks ‘Wat kan je wel!?’. Presentatrice Daisy Schalkens deed live verslag van deze première. De zeven cliënten van SDW schitterden niet alleen op de rode loper, maar ook op het witte doek. Deze documentaire geeft een uniek inkijkje in het leven van zeven cliënten van SDW. Aanstaande donderdag om 17.50 uur gaat de serie in première bij Omroep Brabant. De serie is een bijzondere samenwerking tussen SDW en Omroep Brabant. Zij hebben zeven cliënten van SDW gevolgd tijdens een belangrijk moment in hun leven.

SDW is een zorgorganisatie in West-Brabant en biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. SDW bestaat dit jaar 30 jaar. Met deze documentaire wil SDW laten zien zich niet te richten op de beperkingen van cliënten, maar juist op wat ze wél kunnen. Want met een hoop moed, en een beetje hulp, kun je ver komen. De zeven cliënten die gevolgd zijn, hebben ieder een eigen verhaal, beperking en ontwikkeling. Dit leverde prachtige beelden op vol ontroering, spanning, onzekerheid, enthousiasme en enorm veel trots.

In de documentaire zien we Gert Willem (49). Hij gaat voor het eerst op zichzelf wonen. Moeder Mila (29) droomt van een baan als schoonheidsspecialiste. Alex (26) wil graag een betaalde baan bij een metaalbedrijf. Ook volgen we George (80), hij wil nog één keer naar zijn familie in Curaçao toe. Co (24) wil een opleiding bij Fontys volgen, Nelly (30) wil postbode worden en Monique (52) repeteert voor haar eerste concert als zangeres. Kijk op www.sdw.nl/watkanjewel voor meer informatie over deze bijzondere documentaire en maak alvast kennis met de hoofdrolspelers.

Tijdens de coronaproof première werden de zeven hoofdrolspelers uit de documentaire in het zonnetje gezet. Samen keken we tijdens de première naar de eerste aflevering en exclusieve beelden en previews van de serie.

Uitzendingen



De reeks bestaat uit acht afleveringen. Ze worden vanaf 10 december (met uitzondering van de kerstvakantie) iedere donderdagavond om 17.50 uur uitgezonden op Omroep Brabant. De afleveringen worden daarna gedurende de week ieder uur herhaald.

Over SDW



SDW staat voor een inclusieve samenleving. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand op gebied van wonen, leven, leren en werken. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zo kunnen deze kwetsbare burgers meedraaien in de maatschappij en leven zoals zij dat willen. We hebben daarvoor verschillende expertises in huis en we werken samen met het netwerk van de cliënt en betrokken organisaties. SDW ondersteunt ongeveer 1700 cliënten en heeft circa 300 vrijwilligers en 920 medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.sdw.nl.

Bron: SDW