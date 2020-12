Autorijden met Parkinson

Mogen mensen met Parkinson blijven autorijden?

Mag ik eigenlijk nog wel autorijden? Het is een vraag die een keer opkomt, want sommige symptomen van de ziekte van Parkinson kunnen effect hebben op het rijgedrag. Zo kunnen motorische symptomen als stijfheid, trillen en overbeweeglijkheid het autorijden belemmeren. Hierdoor kan het lastig zijn om bepaalde handelingen uit te voeren, zoals sturen, remmen, gas geven of schakelen.

Ook niet-motorische symptomen kunnen het autorijden negatief beïnvloeden. Mensen met Parkinson kunnen moeite hebben om snel te reageren, het lastig vinden om verschillende handelingen tegelijkertijd uit te voeren of risico’s in te schatten. Daarom kan iemand met Parkinson tijdens het autorijden moeite hebben om lastige situaties op de weg goed te overzien en er correct op te reageren.

Het CBR beslist of iemand rijgeschikt is

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt de rijgeschiktheid van mensen. Dit wordt gedaan op basis van een gezondheidsverklaring, het medisch rapport van de behandelend arts en eventueel een rijtest.

Iemand met Parkinson krijgt altijd een rijtest

Wanneer moet iemand eigenlijk een rijtest afleggen? Zo’n test is verplicht als er een vermoeden is dat een lichamelijke of geestelijke functiestoornis van invloed is op de rijgeschiktheid. Dit is in de wet vastgelegd. Bij mensen met Parkinson volgt altijd een rijtest voordat een beslissing wordt genomen.

De rijtest laat zien of iemand veilig en verantwoord aan het verkeer kan deelnemen, ondanks de ziekte of medische situatie. Het is dus geen examen. De test duurt ongeveer een half uur. Een deskundige van het CBR rijdt mee in de auto en heeft kennis van de ziekte van Parkinson. Tijdens de autorit beoordeelt de deskundige de rijgeschiktheid van de bestuurder. Daarnaast kan hij of zij ook adviseren over het aanpassen van de auto.

Wat zijn de alternatieven voor de auto?

Komt uit de beslissing naar voren dat iemand niet meer rijgeschikt is, dan heeft dat grote gevolgen voor zijn of haar mobiliteit. Wat kunnen mensen doen als ze het niet eens zijn met de beslissing? Is het mogelijk om een nieuwe rijtest aan te vragen? En wat zijn de alternatieven voor de auto? Dat – en meer – kunt u lezen in een uitgebreid artikel op de website verdermetparkinson.nl

Bron: AbbVie Nederland