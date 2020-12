VvAA compenseert eigen risico zorgverzekering voor zorgverleners die getroffen zijn door corona

Collectief voor zorgverleners VvAA gaat, in navolging van ledencollectief Stichting IZZ, ook het verplichte eigen risico van 385 euro compenseren voor zorgverleners die als gevolg van hun werk in de zorg zijn getroffen door corona. Zorgverleners lopen, vanwege hun beroep, veel meer risico om besmet te raken met COVID-19. Met dit gebaar wil VvAA voorkomen dat zij in dat geval ook nog eens voor extra kosten komen te staan. Het gaat om een eenmalige gehele, of gedeeltelijke compensatie voor zorgverleners met een VvAA zorgverzekering die in 2020 zijn óf in 2021 getroffen worden door corona en als gevolg daarvan hun eigen risico geheel of gedeeltelijk hebben moeten aanspreken.

Met dit gebaar sluit VvAA aan bij het eerdere initiatief van collectief voor zorgmedewerkers Stichting IZZ. Bart Janknegt voorzitter hoofddirectie VvAA was meteen enthousiast: “Net als IZZ willen wij als collectief onze waardering laten blijken voor zorgverleners en hen zo veel mogelijk steunen in deze uitzonderlijke tijden. Zij houden onze gezondheidszorg draaiende en doen dat met risico voor hun eigen gezondheid. Daarom willen wij een gebaar maken en sluiten wij graag aan bij dit mooie initiatief”. Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ, juicht het besluit van VvAA toe: “Veel zorgverleners staan enorm onder druk en zetten zich iedere dag in voor hun patiënten. Zij verdienen alle steun en waardering en daarom is het heel mooi dat we nu samen met VvAA nog meer zorgverleners bereiken”.

Regeling

Zorgverleners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen vanaf 7 december contact opnemen met de VvAA zorgverzekering. Aanvragen worden in vertrouwen behandeld door een medisch adviseur. Na goedkeuring volgt de compensatie. De regeling geldt voor zorgverleners die in 2020 of in 2021 besmet zijn geraakt door corona en daardoor het verplichte eigen risico moeten aanspreken.

Steun voor de zorg in uitzonderlijke tijden

Als collectief van ruim 125.000 zorgverleners ondersteunt VvAA haar leden tijdens de corona pandemie op allerlei manieren. Zo is tijdens de eerste golf een speciale COVID-19 helpdesk ingericht waar zorgverleners terecht kunnen met o.a. vragen over de effecten van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering. Tevens steunt VvAA de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg. Dit is een steunfonds voor (familieleden van) zorgverleners, zoals verpleegkundigen, operatieassistenten en ambulancebroeders, die als gevolg van werk in de frontlinie van de coronazorg op de IC zijn beland of zijn overleden.

Bron: VvAA