Zorgverzekering: wel of niet overstappen?

‘Zal ik wel of niet overstappen van zorgverzekering?’ Veel mensen vragen zich dit af tegen het einde van het jaar. Er zijn zo veel verschillende zorgaanbieders dat het soms lastig kan zijn om de juiste polis te vinden. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen al die zorgpolissen en hoe moet je weten wat je het beste kunt kiezen? In dit artikel leggen we je de basisverschillen tussen zorgverzekeringen uit en hoe je er één voor jou kunt kiezen.

Verschillende soorten zorgverzekeringen

Er zijn vier verschillende soorten zorgverzekeringen: de restitutie-, combinatie-, natura-, en budgetverzekering. Je vindt een overzicht van de verschillende soorten polissen terug op Zorgverzekering vergelijken. Wat de verschillen precies zijn, leggen we je hier uit.?

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrije keuze in ziekenhuis of zorgaanbieder. Dat wil zeggen: je kunt van ieder ziekenhuis of zorgaanbieder gebruik maken. Dit wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed. Je hoeft dus geen rekening te houden met contracten die door jouw zorgverzekeraar zijn afgesloten. Je betaalt voor de meeste zorg wel altijd eerst jouw eigen risico (Voor 2021 blijft dit €385,-). Dit moet je betalen voordat je aanspraak kunt maken op jouw basisverzekering, mits dit niet onder de voorwaarden van jouw basisverzekering valt. Voor aanvullende zorg (zoals tandheelkunde of fysiotherapie) dien je wel even te checken of die zorg ook vergoed wordt door jouw verzekeraar. Het kan namelijk zijn dat dit niet volledig wordt vergoed.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis lijkt op een restitutiepolis, omdat je vrije zorgkeuze hebt en naar alle zorgverleners kunt. Het verschilt alleen per polis of het vergoed wordt. Zo kun je bijvoorbeeld wel naar alle ziekenhuizen, maar worden niet alle klinieken vergoed. Gecontracteerde zorgaanbieders worden wel altijd 100% vergoed. Is de zorg die je nodig hebt niet gecontracteerd, dan zit er een maximumtarief aan de vergoedingen. Wat dit tarief is verschilt per verzekeraar.

Naturapolis

Een naturapolis vergoed vrijwel alle ziekenhuizen. Het is wel belangrijk om te controleren of jouw kliniek of fysiotherapeut ook volledig vergoed wordt. Met andere woorden: of deze gecontracteerd zijn. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan vergoed de verzekeraar de rekening niet helemaal. Het is dan gebruikelijk dat je in dat geval 20% van de kosten zelf moet betalen. Verzekeraars met een naturapolis hebben gelukkig vaak wel een groot aanbod aan gecontracteerde zorgaanbieders.

Budgetpolis

Net als bij de naturapolis, zijn er bij een budgetpolis ook contracten afgesloten met zorgverleners. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener, dan wordt jouw rekening gewoon volledig vergoed. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat dan dien je zelf 20% van de rekening te betalen. Het verschil met een naturapolis is dat het aanbod van gecontracteerde zorgverleners niet zo groot is. Daarom is het dus belangrijk om van tevoren goed te checken of de zorgverlener waar jij naartoe wilt gaan wel gecontracteerd is.

Zorgverzekering oversluiten

Wil je jouw zorgverzekering oversluiten? Kijk dan ook eens op ‘Beste Zorgverzekeraar.’. Hier zie je een compleet overzicht van de verschillende soorten verzekeringen en premies. Je vindt hier tevens alles wat je moet weten over verschillende zorgverzekeringen en hoe je kunt oversluiten.