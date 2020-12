Digitale “zusjes” ondersteunen samen kwetsbare ouderen

Anne, een digitale persoonlijke assistente voor kwetsbare personen, en Emma, een platform voor ondersteund zelfmanagement, laten in het Europees project Ella4life ouderen langer thuis wonen door onder meer te ondersteunen bij het doen van zelfmetingen en voldoende te bewegen.

Binnen het meerjarig AAL programma van de EU is in 2018 het project Ella4life gestart, met als doel een intelligente medische assistente te ontwikkelen op basis van twee reeds succesvolle eHealth toepassingen. Bedrijven en onderzoeksinstellingen uit vier landen, twee innovatiebedrijven en een zorgverzekeraar participeren in dit project.

Ondersteuning tijdens meerdere levensfasen

Met het verstrijken der jaren nemen zowel onze fysieke als cognitieve capaciteiten geleidelijk af. Digitale ondersteuning kan ouderen in een vroege fase helpen fit te blijven en de gezondheid in de gaten te houden. In latere fasen helpt ondersteuning als fysieke en cognitieve beperkingen dominanter worden. De digitale “zusjes” maken samen met hun gebruikers deze reis door de tijd. Zorg- en hulpverleners worden door de zusjes gewaarschuwd als er iets niet pluis lijkt te zijn.

Artificiele Intelligente (AI) geeft nieuwe inzichten

Tijdens de gebruiksperiode registreert het gecombineerde brein van de zusjes bepaalde patronen en meetwaarden van de gebruiker, variërend van activiteit, bloeddruk en gewicht tot gebruikspatronen en cognitief functioneren. Uit deze data kan een AI algoritme leefstijl- en beweegadviezen geven, maar ook signaleren dat de zelfredzaamheid van een gebruiker afneemt.

Langer thuis wonen

Starten met digitale ondersteuning in een late levensfase is extra moeilijk, omdat potentiële gebruikers dan meer moeite hebben om de vereiste gebruiksvaardigehden aan te leren. Met de digitale zusjes kunnen ze in een vroeg stadium wennen aan deze digitale mogelijkheden.

Nieuwe fase

In januari starten in Arnhem nieuwe testen met de Emma activity coach en de Anne beweeginstructies. De laatste is in samenwerking met Livelife en een personal coach voor thuisgebruik ontwikkeld. Eind volgend jaar worden alle resultaten van de verschillende Europese testen gepubliceerd.

Over Anne

Anne is een virtuele assistent die op een tablet geraadpleegd kan worden. Ze helpt ouderen onder andere met beeldbellen. Anne reageert ook op spraak, kan zelf spreken, luisteren en taken uitvoeren. Denk daarbij aan herinneringen voor het innemen van medicatie of het aankondigen van activiteiten die op de agenda staan. Maar Anne kan meer. Ze heeft een fotoalbum, met haar kun je spelletjes spelen, radio luisteren en je kunt haar ook het laatste nieuws laten voorlezen. Verstand van computers of smartphones is niet nodig en dat maakt Anne toegankelijk voor veel mensen. https://anne4care.nl/

Over Emma

Het Emma medisch platform wordt ingezet bij ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapiepraktijken voor zorg op afstand van o.a. COPD longaanvalmanagement, hartfalen, vermindering van sedentair gedrag, diagnostisch bloeddrukmeten, diabetesmanagement, mentale zorg, medicatiemanagement, hartfalen, oncologische zorg, obesitas, begeleiding van kwetsbare ouderen, leefstijlverbetering en afvallen. https://medicinemen.eu

Over livelife

Livelife biedt organisaties in de zorg innovatieve producten en diensten in zorg aan huis. Om de levenskwaliteit van jong en oud te verhogen. Betaalbaar en volgens de laatste ontwikkelingen. Zonder winstoogmerk. https://www.livelife.nl/

Over Ella4life

Het project wordt financieel ondersteund door zonMW en de EU binnen het programma Active Assisted Living. Partners binnen Ella4life zijn: Zilveren Kruis, Virtask, Medicine Men, Livelife, iHomeLab (Luzern), Vicino Luzern, Gda?sk University of Technology, Muflon (Polen), Ana Aslan International Foundation (Roemenië)