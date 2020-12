‘Laat influencers en opinieleiders de zorg onder de aandacht brengen’

De boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge in de afgelopen persconferentie is niet heel verrassend gezien de besmettingscijfers. Rutte vraagt of mensen de feestdagen kunnen veranderen in gewone dagen. Wat mij betreft doet hij een appel op een nieuw burgerschap. Er lijkt alleen weinig aandacht voor het zorgpersoneel. Ik maak me zorgen om de medewerkers in de zorg. De druk op hen is nog steeds hartstikke hoog, maar er worden geen manieren bedacht om dankbaarheid te tonen. In het begin van de crisis waren er nog applausmomenten en hingen mensen vlaggen op. Daarom denk ik dat het nuttig is als influencers of opinieleiders een rol spelen om het zorgpersoneel weer onder de aandacht te brengen. Je kunt het zien als een soort omgekeerde versie van #ikdoenietmeermee. Het is belangrijk dat we weer bewust raken van de risico’s. Daarom pleit ik voor meer spontane initiatieven, zoals aan het begin van de crisis. Influencers en opiniemakers kunnen daar een voorbeeldfunctie in hebben.



Bron: ANP